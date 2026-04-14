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Trio Bzikebi geht für Georgien an den ESC-Start

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++ HANDOUT ++ Bzikebi verkochen Elektro, Streicher und Dada
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Elektrobeats, ein paar Streicher und eher dadaistisch anmutende Lyrics, vorgetragen von der nicht für jeden Mitteleuropäer intuitiv auszusprechenden Gruppe Bzikebi, tischt heuer Georgien beim Eurovision Song Contest (ESC) auf. Die Zutaten zum "On Replay" benannten Song wirken dann doch etwas altbacken, werden im ESC-Kosmos allerdings immer noch durchaus gerne, oft und manchmal gar nicht so unerfolgreich verkocht.

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Trotz ihres jungen Alters sind Bzikebi höchst contest-erfahren. Tatsächlich stemmte man bereits einmal die Siegertrophäe in die Höhe - wenn auch jene des "Junior Eurovision" im Jahr 2008. Damals angelehnt an Bienen mit gelb-schwarzen Elementen bekleidet, gibt man sich zumindest im ersten Videoaufschlag deutlich aufgeräumter und selbstredend erwachsener - um nicht zu sagen, betont kühl. Mariam Tatulashvili, Mariam Kikuashvili und Giorgi Shiolashvili alias "Bzikebi" werden im Wiener Wettstreit im ersten Halbfinale am 12. Mai die Stadthallenbühne erklimmen.

Ob es heuer auch für einen Platz im Finale am 16. Mai reicht, lässt sich aus der Statistik heraus freilich nicht beantworten. Für Georgien war das Semifinale bisher jedenfalls ein Hasardspiel mit höchst ungewissem Ausgang: Von 17 bisherigen Versuchen konnte man bei acht Antreten das Ticket für den zweiten Auftritt lösen.

Alles in allem wuchsen für Georgien die ESC-Bäume im Finale bisher auch nicht in den Himmel. Als Highlight steht Platz 9 zu Buche. Am anderen Ende der ergebnistechnischen Fahnenstange hat man hingegen bereits drei letzte Plätze zu verzeichnen. Dazu kommt eine ausgesprochene Un-Serie ohne Finalteilnahme von 2017 bis 2024, als dann Nutsa Buzaladze mit "Firefighter" den 21. Platz ersang. Postwendend war dann jedoch im vergangenen Jahr wieder im Semifinale Endstation. Die bisher besten Resultate in Georgiens ESC-Historie datierten übrigens aus den Jahren 2010 und 2011.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/bzikebi-premiere-on-replay-for-georgia/ )

Bzikebi werden Georgien beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "On Replay" vertreten.

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