IAA Austria wählt neue Präsidentin und ehrt Marketer 2025

Das IAA Austrian Chapter hat bei seiner Generalversammlung am 21. Jänner 2026 in Wien eine neue Präsidentin gewählt. Yvonne Haider-Lenz, Leiterin Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer, übernimmt für die kommende zweijährige Funktionsperiode die Präsidentschaft. Mit ihr nahm auch ein neu bestellter Vorstand seine Arbeit auf.

Die Wahl erfolgte im Rahmen der jährlich stattfindenden Generalversammlung und markiert den Beginn einer neuen Präsidentschaft, die laut IAA sowohl auf Kontinuität als auch auf Weiterentwicklung setzt. Das Austrian Chapter versteht sich dabei weiterhin als Plattform für Austausch, Qualitätsstandards und verantwortungsvolle Kommunikation innerhalb der österreichischen Marketing- und Kommunikationsbranche.