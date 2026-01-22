IAA Austria wählt neue Präsidentin und ehrt Marketer 2025

Bei der Generalversammlung des IAA Austrian Chapter in Wien wurde Yvonne Haider-Lenz zur neuen Präsidentin gewählt. Im Anschluss zeichnete die Organisation Andreas Cieslar als Marketer des Jahres 2025 aus.
Führungswechsel beim IAA Austrian Chapter
Das IAA Austrian Chapter hat bei seiner Generalversammlung am 21. Jänner 2026 in Wien eine neue Präsidentin gewählt. Yvonne Haider-Lenz, Leiterin Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer, übernimmt für die kommende zweijährige Funktionsperiode die Präsidentschaft. Mit ihr nahm auch ein neu bestellter Vorstand seine Arbeit auf.
Die Wahl erfolgte im Rahmen der jährlich stattfindenden Generalversammlung und markiert den Beginn einer neuen Präsidentschaft, die laut IAA sowohl auf Kontinuität als auch auf Weiterentwicklung setzt. Das Austrian Chapter versteht sich dabei weiterhin als Plattform für Austausch, Qualitätsstandards und verantwortungsvolle Kommunikation innerhalb der österreichischen Marketing- und Kommunikationsbranche.
Rolle der IAA in einem veränderten Marktumfeld
Die International Advertising Association positioniert sich als branchenübergreifendes Netzwerk von Unternehmen, Agenturen, Medien, Technologieanbietern und Bildungsinstitutionen. Ziel ist es, Orientierung in einem Umfeld zu bieten, das von technologischen, regulatorischen und gesellschaftlichen Veränderungen geprägt ist. Die IAA begleitet diese Entwicklungen nach eigenen Angaben seit vielen Jahren und verbindet dabei Innovationsanspruch mit einem klar definierten Werteverständnis.
Neujahrscocktail in der Wiener Innenstadt
Im Anschluss an die Generalversammlung lud das IAA Austrian Chapter zum traditionellen Neujahrscocktail, der in der CUPRA City Garage in der Wiener Innenstadt stattfand. Die Veranstaltung bot Raum für Austausch, Rückblick und Ausblick auf kommende Branchenthemen. Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Auszeichnung „Marketer des Jahres 2025“.
Andreas Cieslar als Marketer des Jahres 2025 ausgezeichnet
Die Auszeichnung ging an Andreas Cieslar, Marketingleiter der Donau Versicherung. Gewürdigt wurden seine langjährige Tätigkeit im Marketing und Branding sowie sein strategischer Ansatz in der Marken- und Kommunikationsarbeit. Die Jury hob insbesondere seine Fähigkeit hervor, komplexe Aufgaben in klare und differenzierende Markenbotschaften zu übersetzen.
Nominiert für den Titel waren 2025 neben Cieslar Charlotte Braunstorfer (Tchibo Österreich), Lukas Grubauer (waterdrop), Karin Strobl (Energie AG), Petra Walter (Zentrale Raiffeisenwerbung) und Michael Weinländer (Barilla Austria).
Wahlverfahren und Bedeutung der Auszeichnung
Die Nominierungen erfolgten durch das IAA Advisory Board unter dem Vorsitz von Beatrice Cox-Riesenfelder. Grundlage waren fachliche Expertise und definierte Qualitätskriterien. Die endgültige Entscheidung trafen die IAA Mitglieder sowie die IAA Young Professionals in einem anonymen Voting.
Die hohe Wahlbeteiligung und das enge Feld der Finalisten unterstrichen laut Advisory Board die Bedeutung der Auszeichnung für die österreichische Marketing- und Kommunikationsbranche.
Ausblick auf kommende Aktivitäten
Neben den personellen Entscheidungen bot die Generalversammlung auch Gelegenheit, das vergangene Jahr zu bilanzieren und einen Ausblick auf zukünftige Initiativen und Veranstaltungen zu geben. Mit der Wahl der neuen Präsidentin und der Ehrung des Marketers des Jahres setzte das IAA Austrian Chapter zu Jahresbeginn ein Signal für fachlichen Austausch, Netzwerkpflege und die Sichtbarkeit herausragender Marketingleistungen in Österreich.