Mit der NS-Bewegung endete Tandlers Einfluss und Karriere. Ab 1927 stürmten antisemitische Truppen regelmäßig das Anatomische Institut. Die Einrichtung wurde zerstört, Studenten, Assistenten und Tandler selbst wurden persönlich attackiert. Für die Nationalsozialisten war Tandler Jude, egal ob getauft oder nicht. Er folgte einem Ruf nach China, erhielt Lehraufträge an Universitäten in Shanghai und Peking.

Als er von den Februarkämpfen 1934 erfuhr, kehrte er nach Wien zurück, wurde verhaftet, nach der Freilassung zwangspensioniert und durfte die Universität nicht mehr betreten. Zutiefst verletzt verließ er Österreich. Auf dem Weg zurück nach China erreichte ihn eine Einladung aus der Sowjetunion, in Moskau als Berater zur Reformierung von Krankenhäusern und des Medizinstudiums zu arbeiten. Er starb, einsam und verzweifelt, am 26. August 1936 in Moskau, noch bevor er mit diesem Projekt beginnen konnte.