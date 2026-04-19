Großbritanniens ESC-Original Look Mum No Computer

Der Song "Eins, Zwei, Drei" kommt als energiegeladener Track, geprägt von Synthesizern und elektronischen Basslinien - durchaus eigenwillig und experimentell - daher. Geschrieben wurde der Song gemeinsam mit Thomas Stengaard, Julie "Kill J" Aagaard und Lasse Midtsian Nymann (NYLAN), der unter anderem am Schweizer ESC-Gewinnersong "The Code" von Nemo 2024 beteiligt war.

Inhaltlich geht es laut Look Mum No Computer darum, der "seelenzerstörenden Langeweile" des Alltags zu entfliehen und in eine Welt voller Träume und Möglichkeiten einzutauchen. Die deutschsprachigen Elemente - gezählte "Eins, Zwei, Drei"-Passagen mit Akzent - könnten dabei vor allem beim österreichischen Publikum gut ankommen. Dennoch setzen die Briten mit der Synth-Pop-Nummer eher auf Originalität als auf große Gewinne.

Bekannt ist der Künstler nicht nur als Musiker, sondern auch als YouTuber und in den sozialen Medien mit über 1,4 Millionen Followern. Dort dokumentiert er seine kreativen Projekte, seine Erfindungen, wie eine Orgel aus Furby-Spielzeugen, ein Star-Wars-Droiden-Orchester oder ein selbst gebautes Synthesizer-Fahrrad. Seine Karriere begann Sam Battle (geboren am 3. Februar 1989) als Frontmann der Indie-Rock-Band Zibra, mit der er 2015 beim Glastonbury Festival auftrat. Danach startete er seine Solokarriere im Bereich elektronischer Musik.

Look Mum No Computer darf gleich im Finale in Wien am 16. Mai mit seinem Synthesizer-Sound auftreten, ist Großbritannien doch als Vertreter einer der heuer auf vier geschrumpften "Big Five"-Länder gesetzt.

Großbritannien zählt historisch zu den erfolgreicheren Nationen beim Eurovision Song Contest. Insgesamt konnte das Land den Wettbewerb fünfmal gewinnen und liegt damit hinter Irland und Schweden, die jeweils sieben Siege verzeichnen. Mit fünf Triumphen ist Großbritannien auf Augenhöhe mit Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Luxemburg.

Der letzte Sieg Großbritanniens datiert allerdings aus dem Jahr 1997. Seitdem wartet das Land auf einen weiteren Triumph. Zwar gelingt es immer wieder, sich im Wettbewerb gut zu platzieren, zuletzt blieb der große Erfolg jedoch aus: Beim ESC 2025 in der Schweiz erreichte Großbritannien mit der Band Remember Monday nur den 19. Platz. Einen Rekord stellte Großbritannien aber trotzdem auf: 16 Mal erreichte das Land bisher den 2. Platz. Und auch als Gastgeber spielt das Vereinigte Königreich eine bedeutende Rolle: Neunmal wurde der ESC bereits auf der Insel ausgetragen, so häufig wie in keinem anderen Land.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/eins-zwei-drei-united-kingdom-entry-released/ )