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Römerstadt Carnuntum feiert 30-jähriges Jubiläum

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Rund fünf Millionen Besucher wurden insgesamt begrüßt
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Die Römerstadt Carnuntum im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde sie am 9. Juni 1996 als "Archäologischer Park Carnuntum", wurde am Dienstag in einer Aussendung zurückgeblickt. Die einst lose Verbindung aus archäologischer Landschaft, Grabungsmuseum, Funddepot und musealem Freigelände entwickelte sich zu einer römischen Erlebniswelt. Rund fünf Millionen Besucher wurden bisher insgesamt begrüßt.

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Gesetzt wird in Carnuntum insbesondere auf wiederaufgebaute römische Objekte. 2006 wurde mit dem "Haus des Lucius" die älteste Rekonstruktion eröffnet, auch hier ergibt sich also heuer sozusagen ein besonderer Ehrentag. Rechnung getragen wird dem mit speziellen Jubiläumsführungen, denen am kommenden Samstag (13. Juni) sowie am 11. Juli, 7. August und am 12. September beigewohnt werden kann. Programmatisch steht in der Römerstadt am 20. und 21. Juni auch das Kinderfest an. Hier kann mit zahlreichen Aktivitäten spielerisch in die römische Vergangenheit eingetaucht werden.

(S E R V I C E - https://www.carnuntum.at/de )

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