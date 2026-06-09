Römerstadt Carnuntum feiert 30-jähriges Jubiläum

Gesetzt wird in Carnuntum insbesondere auf wiederaufgebaute römische Objekte. 2006 wurde mit dem "Haus des Lucius" die älteste Rekonstruktion eröffnet, auch hier ergibt sich also heuer sozusagen ein besonderer Ehrentag. Rechnung getragen wird dem mit speziellen Jubiläumsführungen, denen am kommenden Samstag (13. Juni) sowie am 11. Juli, 7. August und am 12. September beigewohnt werden kann. Programmatisch steht in der Römerstadt am 20. und 21. Juni auch das Kinderfest an. Hier kann mit zahlreichen Aktivitäten spielerisch in die römische Vergangenheit eingetaucht werden.

(S E R V I C E - https://www.carnuntum.at/de )