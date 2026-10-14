Drei Wochen vor dem Start ist der zweite offizielle Trailer zu „Godzilla Minus Zero“ erschienen und zählt zu den YouTube-Trends in Österreich. Was über die Fortsetzung von „Godzilla Minus One“ bekannt ist und wann sie ins Kino kommt.
Der neue Trailer
Das japanische Studio Toho und sein US-Verleih GKIDS haben den zweiten offiziellen Trailer zu „Godzilla Minus Zero“ veröffentlicht. Erstmals gezeigt wurde er auf der New York Comic Con, am 13. Oktober zählte er auf YouTube zu den Trend-Videos in Österreich.
Der Trailer beginnt mit einem rätselhaften Satz von Dr. Ogata, gespielt von Jun Kunimura, über eine Patientin, die eigentlich gar nicht hätte überleben dürfen. Danach zeigt er eine Menschheit, die in die Enge getrieben wird und fliehen muss, und Godzilla, der seinen blassblauen Hitzestrahl entfesselt.
Darum geht es in der Fortsetzung
„Godzilla Minus Zero“ spielt im Jahr 1949, zwei Jahre nach den Ereignissen von „Godzilla Minus One“. Erzählt wird die Geschichte der Familie Shikishima weiter, die sich einer völlig neuen Katastrophe stellen muss. Ryunosuke Kamiki und Minami Hamabe kehren als Kōichi und Noriko Shikishima zurück.
Neu dabei ist Min Tanaka als Kanji Murakami. Zur Besetzung gehören außerdem Hidetaka Yoshioka, Yuki Yamada, Kuranosuke Sasaki und Sakura Ando. Weitere Details zur Handlung hält das Studio bewusst zurück, schon die früheren Teaser hatten angedeutet, dass die Bedrohung diesmal über Japan hinausreicht.
Kinostart rund um den Godzilla-Tag
In Japan läuft der Film am 3. November 2026 an, dem sogenannten Godzilla-Tag, an dem das Monster 1954 erstmals in die Kinos kam. In den USA gibt es an diesem Tag erste IMAX-Vorstellungen, der reguläre Start folgt am 6. November. In Italien kommt der Film am 5. November in die Kinos, einen offiziellen Termin für Österreich hat Toho nicht genannt.
Seine Weltpremiere feierte „Godzilla Minus Zero“ bereits am 26. September beim New York Film Festival, im Oktober folgt eine Vorführung beim Tokyo International Film Festival. Beim London Film Festival ist der Film am 14. Oktober zu sehen.
Die hohen Erwartungen nach „Godzilla Minus One“
Hinter der Fortsetzung steht wieder Takashi Yamazaki, der Drehbuch, Regie und visuelle Effekte verantwortet. Sein „Godzilla Minus One“ aus dem Jahr 2023 gewann den Oscar für die besten visuellen Effekte und wurde zu einem der erfolgreichsten japanischen Filme aller Zeiten, obwohl er weniger als 15 Millionen US-Dollar gekostet hatte.
Damals überzeugte der Film vor allem mit seiner Geschichte über Schuld und Neuanfang im Nachkriegsjapan, das Monster war dabei fast Nebensache. Ob die Fortsetzung diese Balance halten kann, wird sich ab November auf der großen Leinwand zeigen. Für den neuen Teil hatte Yamazaki ein höheres Budget in Aussicht gestellt.