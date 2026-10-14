Das japanische Studio Toho und sein US-Verleih GKIDS haben den zweiten offiziellen Trailer zu „Godzilla Minus Zero“ veröffentlicht. Erstmals gezeigt wurde er auf der New York Comic Con, am 13. Oktober zählte er auf YouTube zu den Trend-Videos in Österreich.

Der Trailer beginnt mit einem rätselhaften Satz von Dr. Ogata, gespielt von Jun Kunimura, über eine Patientin, die eigentlich gar nicht hätte überleben dürfen. Danach zeigt er eine Menschheit, die in die Enge getrieben wird und fliehen muss, und Godzilla, der seinen blassblauen Hitzestrahl entfesselt.