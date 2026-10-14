Der Horror-Klassiker kehrt zurück: Der erste Trailer zu „Der Exorzist: Märtyrer“ mit Scarlett Johansson zählt zu den YouTube-Trends in Österreich. Worum es im Neustart von Regisseur Mike Flanagan geht und wann er ins Kino kommt.
Der Trailer ist da
Mehr als 50 Jahre nach William Friedkins Schocker von 1973 bekommt „Der Exorzist“ einen Neustart. Den ersten Trailer zu „Der Exorzist: Märtyrer“ haben die Produzenten auf der New York Comic Con vorgestellt. Am 13. Oktober zählte die deutsche Fassung gleich doppelt zu den Trend-Videos auf YouTube in Österreich, auf Platz fünf und Platz 14.
In der Hauptrolle ist Scarlett Johansson zu sehen. Regie führt Mike Flanagan, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Der Trailer setzt weniger auf klassische Teufelsaustreibung als auf eine düstere Ermittlungsgeschichte und erinnert damit an die Serienmörder-Thriller der 1990er-Jahre.
Darum geht es in „Der Exorzist: Märtyrer“
Johansson spielt die New Yorker Polizistin Julie Miller. Vor 13 Jahren hat sie einen satanistischen Serienmörder zur Strecke gebracht, der den Namen Father Sunday trägt und von John Leguizamo gespielt wird. Nun geschieht eine neue Mordserie nach demselben Muster, und die Spur führt zurück in ihre eigene Vergangenheit.
Zugleich gerät ihr zwölfjähriger Sohn ins Visier einer dämonischen Macht. Je tiefer Julie gräbt, desto weniger trägt ihr nüchternes, auf Fakten gegründetes Weltbild. Genau dieser Konflikt zwischen Vernunft und Glauben war schon der Kern des Originals.
Starbesetzung und ein Horror-Spezialist
Neben Johansson und Leguizamo spielen unter anderem Chiwetel Ejiofor, Diane Lane, Laurence Fishburne, Carla Gugino, Hamish Linklater, Sasha Calle und Jacobi Jupe. Dazu kommen Kate Siegel, Rahul Kohli und Samantha Sloyan, die schon in früheren Projekten von Flanagan mitgewirkt haben.
Mike Flanagan gilt als einer der gefragtesten Horror-Regisseure, bekannt wurde er unter anderem mit der Serie „Spuk in Hill House“ und dem Film „Doctor Sleeps Erwachen“. Produziert wird „Der Exorzist: Märtyrer“ von Jason Blums Firma Blumhouse gemeinsam mit Atomic Monster, Morgan Creek und Flanagans Firma Red Room Pictures, der Verleih liegt bei Universal Pictures.
Kinostart nach mehreren Verschiebungen
In den US-Kinos startet der Film am 12. März 2027. Im deutschsprachigen Raum ist der Start ebenfalls für März 2027 angekündigt. Der Weg dorthin war lang: Ursprünglich war der Film für April 2025 geplant, dann für März 2026, ehe Universal ihn im Juni 2025 vorerst aus dem Kalender nahm.
Flanagans Film ist kein Nachfolger von „Der Exorzist: Bekenntnis“ aus dem Jahr 2023. Nach dem schwachen Abschneiden dieses Films wurden die geplanten Fortsetzungen gestrichen, Flanagan erzählt die Geschichte als eigenständigen Neustart. Grundlage bleiben die Figuren von William Peter Blatty, dessen Roman einst die Vorlage für den Kinoklassiker lieferte.