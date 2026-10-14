Mehr als 50 Jahre nach William Friedkins Schocker von 1973 bekommt „Der Exorzist“ einen Neustart. Den ersten Trailer zu „Der Exorzist: Märtyrer“ haben die Produzenten auf der New York Comic Con vorgestellt. Am 13. Oktober zählte die deutsche Fassung gleich doppelt zu den Trend-Videos auf YouTube in Österreich, auf Platz fünf und Platz 14.

In der Hauptrolle ist Scarlett Johansson zu sehen. Regie führt Mike Flanagan, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Der Trailer setzt weniger auf klassische Teufelsaustreibung als auf eine düstere Ermittlungsgeschichte und erinnert damit an die Serienmörder-Thriller der 1990er-Jahre.