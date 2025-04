Das gibt zuhauf Stoff für Nachrichten und kritische Kommentierungen. Aber wie ist es umgekehrt? Angesichts von immerhin 47 Prozent Journalistinnen wird die gläserne Decke bei Chefredakteurinnen besonders deutlich – nur drei in den zwölf Tageszeitungen und bloß eine von drei möglichen in der öffentlich-rechtlichen Information: Susanne Dickstein (Oberösterreichische Nachrichten), Isabel Russ (Vorarlberger Nachrichten), Daniela Bardel (Österreich/oe24) sowie Marielouise Lorenz-Dittlbacher und Gabriele Waldner-Pammesberger (beide ORF). Die zahlreichen Stellvertreterinnen machen das so wenig wett wie die vielen Ressortleiterinnen.

Noch schiefer gerät das Geschlechter-Zerrbild aber ausgerechnet in der politischen Berichterstattung jener Medien, die den politischen Gender-Gap immer wieder thematisieren: Beate Meinl-Reisinger gelang nun als Außenministerin wie schon im Februar auch im März als einziger Frau der Sprung in die Top Ten der monatlich von APA-Comm ermittelten Politiker-Präsenz in den Tageszeitungen. Im Jänner war keine unter den ersten zehn. Im Schnitt liegt auch der Top-20-Frauenanteil dort lediglich zwischen 15 und 25 Prozent – und diese kommen überwiegend von den hinteren Rängen.