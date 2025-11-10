Foo Fighters treten im Sommer in Wien auf

Ihren ersten Österreich-Auftritt absolvierte die Rockgruppe 2005 beim FM4 Frequency Festival, damals noch am Salzburgring. Danach traten sie 2011 beim Frequency Festival in St. Pölten und vor zehn Jahren in der Wiener Stadthalle auf. Tickets sind online ab Donnerstag (13.11.), 11 Uhr, über www.oeticket.com erhältlich, der stationäre Vorverkauf beginnt am Tag darauf um 10.00 Uhr.