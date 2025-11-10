Foo Fighters treten im Sommer in Wien auf

Die Foo Fighters kommen 2026 nach Wien: Die Band um Dave Grohl gastiert im Rahmen ihrer "Take Over Tour" am 3. Juli im Ernst-Happel-Stadion, gab der Veranstalter Barracuda Music am Montag bekannt. Als Support bringen sie Idles und Fat Dog mit.
Ihren ersten Österreich-Auftritt absolvierte die Rockgruppe 2005 beim FM4 Frequency Festival, damals noch am Salzburgring. Danach traten sie 2011 beim Frequency Festival in St. Pölten und vor zehn Jahren in der Wiener Stadthalle auf. Tickets sind online ab Donnerstag (13.11.), 11 Uhr, über www.oeticket.com erhältlich, der stationäre Vorverkauf beginnt am Tag darauf um 10.00 Uhr.