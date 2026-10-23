Ryan Gosling veröffentlicht neue Musik mit seiner Band

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Die Band besteht aus Ryan Gosling und Zach Shields. Die beiden veröffentlichten 2009 auf dem Label Anti-Records ihr erstes und einziges Album, das den Namen der Band trägt. "Dieses Album sollte eigentlich kein Album werden. Es war als Soundtrack für ein Theaterstück über eine Monster-Geister-Liebesgeschichte gedacht", heißt es dort.
Gosling hat sein musikalisches Talent in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. 2024 legte er einen ikonischen Auftritt mit dem "Barbie"-Song "I'm just Ken" hin. Der Song "City Of Stars" aus dem Filmmusical "La La Land", von den Hauptdarstellern Gosling und Emma Stone gesungen, holte 2017 den Oscar.
Canadian actor Ryan Gosling attends the Marvel panel during Comic-Con International in San Diego, California, on July 25, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP)