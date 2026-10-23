Ryan Gosling veröffentlicht neue Musik mit seiner Band

Die Band besteht aus Ryan Gosling und Zach Shields. Die beiden veröffentlichten 2009 auf dem Label Anti-Records ihr erstes und einziges Album, das den Namen der Band trägt. "Dieses Album sollte eigentlich kein Album werden. Es war als Soundtrack für ein Theaterstück über eine Monster-Geister-Liebesgeschichte gedacht", heißt es dort.

Gosling hat sein musikalisches Talent in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. 2024 legte er einen ikonischen Auftritt mit dem "Barbie"-Song "I'm just Ken" hin. Der Song "City Of Stars" aus dem Filmmusical "La La Land", von den Hauptdarstellern Gosling und Emma Stone gesungen, holte 2017 den Oscar.