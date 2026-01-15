Neue Mumok-Direktorin Hellberg will „große Themen statt großer Namen“

Sie habe viel Zeit mit dem Studium der Besucherströme im Haus und der „sehr heterogenen Sammlung“, die 12.500 Werke umfasse, verbracht, sagte Hellberg, die die Sammlung „als Ausgangspunkt und Resonanzraum“ ihrer Arbeit versteht. Titelgebend für ihre am 20. Juni eröffnende erste Großausstellung ist ein Werk, das die erste Neuerwerbung unter ihr als Museumschefin darstellt, nämlich die 1972 entstandene Installation „Terminal Piece“ der US-Autorin, Aktivistin und Künstlerin Kate Millett (1934-2017).

Die von Fatima Hellberg und ihrem neuen Chefkurator Lukas Flygare kuratierte Ausstellung werde „eine Gesamterfahrung über fünf Etagen“ sein, die auf der obersten Ebene beginnt, und bei der „jedes Stockwerk eine eigene Szene bildet“, hieß es. So habe etwa die deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin Anna Viebrock dafür ausgiebige Recherchen hinter den Kulissen des mumok gemacht und zu einer typischen Theatersituation in Beziehung gesetzt: „Wir haben tausende Arbeiten, die im Wartemodus stehen und auf ihren Auftritt warten.“