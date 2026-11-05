EV Group gewinnt Staatspreis Innovation 2026 für neue Mikrochip-Technologie

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner hat den Staatspreis Innovation 2026 an die oberösterreichische EV Group (EVG) verliehen. Das Unternehmen setzte sich mit seiner Infrarot-Lasertechnologie „IR LayerRelease“ durch, die neue Möglichkeiten in der Halbleiterfertigung eröffnet. Die Auszeichnung wurde bereits zum 46. Mal vergeben und wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) organisiert.

Die prämierte Technologie ermöglicht es, ultradünne Siliziumschichten mit elektronischen Schaltkreisen nanometergenau voneinander zu trennen und zu übertragen, ohne empfindliche Bauteile thermisch zu belasten. Damit lassen sich Mikrochips dreidimensional integrieren und übereinanderstapeln. Das Verfahren schafft die Voraussetzungen für leistungsfähigere und energieeffizientere Prozessoren, insbesondere für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner betonten anlässlich der Preisverleihung die Bedeutung technologischer Innovationen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Besonders die Halbleiterindustrie zählt zu den strategischen Schwerpunkten der österreichischen Industriestrategie.