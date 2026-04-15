ESC-Starterin Engels: "Wir Deutsche können auch cool sein"

Der Song drehe sich um eine persönliche Erfahrung von ihr, erklärte Engels. "Er hat zwar einen positiven Charakter, aber es geht vor allem darum, vielleicht gerade als Frau das innere Feuer in sich wieder zu finden. Oft verlieren wir uns selbst in Gedanken und Zweifeln, die wir haben", sagte sie. "I'm on fire" und "Just wait a minute, you're gonna see / That you won't find another like me" heißt es in dem tanzbaren Dreiminüter etwa.

Deutschland war in der langen Geschichte des ESC bisher am häufigsten vertreten, hat aber lediglich zweimal gewonnen. Wird Engels das Ruder nun herumreißen? "In Deutschland wird immer viel diskutiert und spekuliert, ob wir wieder auf dem letzten Platz landen. Aber mir ist wichtig, dass ich diese riesige Bühne nutzen darf, um meine Message rauszubringen", sagte die gebürtige Kölnerin. Auch wolle sie die wohl größte Chance in ihrer Karriere nutzen, um zu zeigen: "Hey, wir Deutsche können auch cool sein. Wir können auch mitspielen und wollen Spaß haben."

Man dürfe nicht immer alles nur kritisch betrachten. "Ich sehe immer das Positive und möchte es genießen, auf diese Reise zu gehen", sagt sie und plädiert darauf, "einfach mal den Druck rauszunehmen".

Prinzipiell habe sie bisher noch nie ein "so liebevolles und dankbares Publikum erlebt", wie es im ESC-Rahmen der Fall sei. "Ich habe von dieser Bubble schon gehört, aber nie gewusst, wie genau sich das anfühlt und was damit gemeint ist. Man kann es auch nicht wirklich erklären, man muss es fühlen. Es ist unfassbar", strahlt Engels.

Im Zuge ihrer Reise nach Wien für den ESC - Deutschland ist als einer der nach dem Ausstieg Spaniens derzeit "Big Four" automatisch für das Finale gesetzt - freut sie sich besonders auf das Essen. "Ich bin sehr großer Fan der Küche. Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn, Mozartkugeln - nehme ich alles, wenn ich da bin", schmunzelt sie.

(Das Gespräch führte Lukas Wodicka/APA)

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