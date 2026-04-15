Litauens ESC-Act Lion Ceccah setzt auf Bühnenshow

Hinter Lion Ceccah steht der am 1. August 1991 in Vilnius geborene Tomas Alenčikas - Bühnenkünstler, Songwriter und eine prägende Figur der litauischen Drag- und Performanceszene. Schon früh beschäftigte er sich mit der Verbindung von Musik, Tanz, Poesie und bildender Kunst. Nach einer musikalischen Ausbildung, unter anderem an der Musikschule Karoliniškės sowie im Chor der Universität Vilnius, studierte er Musiktheater und entwickelte seinen eigenen, interdisziplinären Stil weiter.

In den vergangenen Jahren machte er sich mit Konzerten, eigenen Songs und kreativen Projekten einen Namen. Er gründete den Kreativraum "Studio 91", organisierte Drag-Shows und Festivals und veröffentlichte mehrere Singles sowie zwei EPs. Seit 2024 tritt er unter dem Künstlernamen Lion Ceccah auf und schlug damit einen neuen kreativen Weg ein. Im Jahr 2025 nahm Lion Ceccah mit dem Song "Drobė" an der litauischen Vorauswahl für den Eurovision Song Contest teil und belegte den zweiten Platz. Im April desselben Jahres erschien seine Debüt-EP "Drobė".

Litauen nahm 1994 erstmals am Eurovision Song Contest teil und belegte den 25. Platz. Danach pausierte das südlichste der baltischen Länder für mehrere Jahre und kehrte 1999 zurück. Große Erfolge blieben bis dato aus: Das beste Ergebnis erzielte Litauen 2006 mit einem 6. Platz. Im vergangenen Jahr reichte es für Rang 16.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/lithuania-selects--eurovision-2026-lion-ceccah/ )