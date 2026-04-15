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Litauens ESC-Act Lion Ceccah setzt auf Bühnenshow

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++ HANDOUT ++ Ein Blue-Man-Group-Mitglied in Silber: Lion Ceccah aus Litauen
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Wenn Lion Ceccah am 12. Mai im ersten Halbfinale die Bühne der Wiener Stadthalle betritt, setzt er auf eine markante Inszenierung: Mit silberner Farbe an Kopf und Händen - fast wie ein Mitglied der Blue Man Group, nur eben nicht in Blau - und gehüllt in einen schwarzen Umhang zieht er sofort die Aufmerksamkeit auf sich. "Sólo quiero más" ("Ich will nur mehr") heißt der Song, der in mehreren Sprachen gesungen wird. Der Auftritt lebt vor allem vom Künstler selbst: Mit roboterartigen Bewegungen schreitet Lion Ceccah über die Bühne, visuelle Effekte - etwa ein plötzlich in sich zusammenfallender Umhang - sorgen für zusätzliche Spannung.

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Hinter Lion Ceccah steht der am 1. August 1991 in Vilnius geborene Tomas Alenčikas - Bühnenkünstler, Songwriter und eine prägende Figur der litauischen Drag- und Performanceszene. Schon früh beschäftigte er sich mit der Verbindung von Musik, Tanz, Poesie und bildender Kunst. Nach einer musikalischen Ausbildung, unter anderem an der Musikschule Karoliniškės sowie im Chor der Universität Vilnius, studierte er Musiktheater und entwickelte seinen eigenen, interdisziplinären Stil weiter.

In den vergangenen Jahren machte er sich mit Konzerten, eigenen Songs und kreativen Projekten einen Namen. Er gründete den Kreativraum "Studio 91", organisierte Drag-Shows und Festivals und veröffentlichte mehrere Singles sowie zwei EPs. Seit 2024 tritt er unter dem Künstlernamen Lion Ceccah auf und schlug damit einen neuen kreativen Weg ein. Im Jahr 2025 nahm Lion Ceccah mit dem Song "Drobė" an der litauischen Vorauswahl für den Eurovision Song Contest teil und belegte den zweiten Platz. Im April desselben Jahres erschien seine Debüt-EP "Drobė".

Litauen nahm 1994 erstmals am Eurovision Song Contest teil und belegte den 25. Platz. Danach pausierte das südlichste der baltischen Länder für mehrere Jahre und kehrte 1999 zurück. Große Erfolge blieben bis dato aus: Das beste Ergebnis erzielte Litauen 2006 mit einem 6. Platz. Im vergangenen Jahr reichte es für Rang 16.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/lithuania-selects--eurovision-2026-lion-ceccah/ )

Lion Ceccah (Tomas Alenčikas) wird Litauen beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "Sólo quiero más" vertreten.

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