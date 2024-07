Erwin Wurm: „Ich werde arbeiten, bis ich nicht mehr kriechen kann“

Wie geht es Ihnen mit Blick auf das bevorstehende Datum? Ist Ihnen nicht etwas besinnlich zumute?

Mir geht es gut, was die Arbeit, das Verhältnis zu meiner Familie und meinen Freunden betrifft. Aber es ist schon ein Schock. Denn 70 ist nicht mehr jung, und da beginnt man dann schon darüber nachzudenken, wie lange man noch hat, um weiterzumachen.

Wie lang hat man denn? Vom Gefühl und von der Arbeit ewig, aber die Realität sieht anders aus.

Darf man das als Anwandlung einer zarten Altersdepression verstehen? Im Gegenteil, ich hätte gerne, dass mein derzeitiger Lebenszustand noch länger anhält.

Wie werden Sie Ihren Geburtstag begehen?

Ich bin mit meiner Familie in unserem Haus auf der griechischen Insel Hydra, wir haben Freunde eingeladen, es gibt ein Fest, wir werden essen und tanzen.

Wie ist dort die Situation? Ist die Insel eine Anlaufstelle für Migranten?

Nein, Hydra ist eine kleine Insel, die liegt nicht auf der Route der Migranten. Es gibt dort keine Straßen, keinen Autoverkehr, nur Esel. Man bewegt sich zu Fuß fort oder per Boot.

Mit Hydra verbinden viele Leonard Cohen, der dort seine Romane und seine ersten Lieder schrieb. Hat Sie das auf diese Insel geführt?

Nein, Thaddaeus Ropac hat uns nach Hydra eingeladen, und da haben wir uns in die Insel verliebt. Aber eine Verbindung zu Cohen gibt es: Seine Enkeltochter ist mit unserer Tochter befreundet.

Und wie wirkt sich der Geburtstag beruflich aus?

In der Gestalt von zwölf Einzelausstellungen, in England gab es bereits eine bei Ropac, eine in Berlin bei Johann König, eine wurde gerade in China in der Fosun Foundation in Shanghai eröffnet, eine in Portugal, in Italien eine in Venedig in der Bibliothek Marciana, dann kommen einige in Amerika und im Herbst folgt eine Retrospektive in der Albertina Modern.

Nun ist ja derzeit jeder künstlerische Kontakt mit Russland verpönt. Haben Sie keine Sorge, dass man Ihnen auch die Ausstellung in China verübelt?

Dann darf man wahrscheinlich auch bald nicht mehr in Amerika ausstellen. Ganz ehrlich, ich war jetzt öfter in China und habe ein prosperierendes Land gesehen, wo sehr viele Frauen Führungspositionen innehaben. Es ist eine Diktatur, Leute werden überwacht und Sie müssen aufpassen, was Sie sagen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, bei uns kann man auch nicht alles sagen, wenn es nicht politisch opportun ist.