ABO

Dua Lipa will im Juni auf Sizilien heiraten

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Donatella Versace entwirft Hochzeitskleid
©LEON BENNETT, Getty Images North America, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Popstar Dua Lipa und der britische Schauspieler Callum Turner sollen ihre ursprünglich für September geplante Hochzeit überraschend vorgezogen haben. Italienischen Medienberichten zufolge soll die Trauung bereits am Wochenende vom 5. bis 7. Juni auf Sizilien stattfinden. Als möglicher Schauplatz der Feierlichkeiten gilt die barocke Villa Valguarnera in der Ortschaft Bagheria bei Palermo.

von

Berichten zufolge soll die Sängerin bereits in Palermo eingetroffen sein, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Begleitet werde sie unter anderem von der italienischen Modeschöpferin Donatella Versace, die das Hochzeitskleid entworfen hat.

Als Unterkunft der Gäste gilt das Luxushotel Villa Igiea in Palermo, das für das Wochenende der Hochzeit bereits vollständig ausgebucht sein soll. Erwartet werden zahlreiche prominente Gäste, darunter Elton John, Mark Ronson, Charli XCX und Olivia Dean.

Geplant sind angeblich mehrere Tage mit privaten Feiern, Bootsfahrten entlang der sizilianischen Küste und exklusiven Abendveranstaltungen. Auch Partys in Palermo seien geplant, darunter in der Galleria d'Arte Moderna sowie im historischen Palazzo Gangi. Organisiert wird das Event von der italienischen Weddingplanerin Alessandra Grillo, die bereits die Hochzeit der Modeinfluencerin Chiara Ferragni mit dem Rapper Fedez betreut hatte.

Dua Lipa hatte Palermo bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Turner besucht und Eindrücke ihres Aufenthalts in sozialen Netzwerken mit den Worten "Palermo in my heart" geteilt. Die Beziehung des Paares war Anfang 2024 öffentlich geworden. Lipa wurde 1995 als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren. 2022 bekam sie bereits die albanische Staatsbürgerschaft. Der 30-jährige Brite Turner wurde zuletzt als neuer James Bond gehandelt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Als Datengrundlage dienten 18 frühere Studien mit Mäusen
Technik
KI-Maus zur Reduktion von Tierversuchen entwickelt
Bei einer Stoffwechselstörung, kann die Einnahme von Magnesium helfen
Gesundheit
"Öko-Test": Magnesium-Präparate sind oft unnötig
Selbst bei extremer Hitze überlebten die Korallen deutlich länger
Technik
Korallen trotzen mariner Hitzewelle vor Westaustralien
Eine Sonnencreme erreichte den versprochenen Faktor von 50+ nicht
Gesundheit
Keine Weichmacher: Kinder-Sonnencremes überzeugen im Test
Auktionshaus rechnet bei Versteigerung mit bis zu 30 Millionen Dollar
Technik
T-Rex-Skelett könnte bei Auktion um die 30 Millionen Dollar bringen
Einzeln verpackte Gesichtsmasken verursachen viel Müll
Gesundheit
"Öko-Test": Gesichtsmasken selbst machen statt kaufen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER