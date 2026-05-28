"Öko-Test": Magnesium-Präparate sind oft unnötig

Kein Wunder: Der Körper braucht Magnesium. Der Mineralstoff ist unter anderem für unsere Knochen wichtig sowie die Funktion von Muskeln und Nerven. Doch was bringen solche Nahrungsergänzungsmittel wirklich?

Die Zeitschrift "Öko-Test" (06/2026) hat 28 reine Magnesium-Präparate untersucht. Die Kosten lagen zwischen 2 Cent und 1,25 Euro pro empfohlener Tagesdosis.

Das Ergebnis: Jedes zweite Produkt war aus Sicht der Tester überdosiert - da es über der empfohlenen Tagesdosis von 250 Milligramm Magnesium lag, die das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt.

Einige Produkte enthielten zudem unerwünschte Zusatzstoffe, wie synthetisch hergestellte Süßstoffe. Diese stehen im Verdacht, sich ungünstig auf Mikroorganismen im Darm sowie den Blutzuckerspiegel auszuwirken. Auch Verdichtungsmittel und Emulgatoren wurden gefunden.

Fazit: Statt die Magnesium-Präparate mit Testnoten zu bewerten, stuft "Öko-Test" alle als "unnötig" ein und vergibt diesmal nur drei Farben - abgestuft je nach Zusatzstoffen, Dosierung und Anzahl an Mängeln:

Aus Sicht von "Öko-Test" brauchen gesunde Menschen in der Regel keine extra Magnesium-Präparate, wenn sie sich ausgewogen ernähren. Gute Magnesium-Lieferanten sind etwa:

Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) schreibt: "Ein Magnesiummangel ist bei einer ausgewogenen Ernährung bei stoffwechselgesunden Personen relativ selten." Bislang gebe es auch "keine konsistenten Hinweise auf einen Mehrbedarf an Magnesium während des Stillens" oder für Schwangere.

Liegt eine Stoffwechselstörung, kann die Einnahme von Magnesium laut "Öko-Test" sinnvoll sein. Man sollte solche Präparate jedoch nie ohne Rücksprache mit seinem Arzt oder seiner Ärztin einnehmen. Besonders Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion könnten solche Präparate sonst sogar schaden.

Zu viel Magnesium könne bei manchen Erwachsenen auch zu Durchfall führen - laut Verbraucherzentrale ist dies schon ab einer Magnesiumzufuhr von 300 Milligramm pro Tag möglich. Auch Übelkeit oder Erbrechen könnte drohen und in Extremfällen kardiovaskuläre Symptome - sprich Herz-Kreislauf-Probleme verursachen, schreibt "Öko-Test" mit Hinweis auf Angaben der DGE.

Das ist bislang laut "Öko-Test" nicht wissenschaftlich belegt. Die Empfehlung: regelmäßige Dehnübungen. Und ausreichend Trinken nicht vergessen. Denn auch Flüssigkeitsmangel kann unter anderem zu Wadenkrämpfen führen. Weitere Ursachen könnten falsches Schuhwerk oder eine Überforderung der Muskeln sein.