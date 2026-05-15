ABO

Dortmund plant Wenders-Film "Himmel über Berlin" als Oper

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Wim Wenders' Film "Der Himmel über Berlin" wird von der Oper Dortmund zu deren 60-jährigem Bestehen als Oper umgesetzt. Opern-Weltstar Rolando Villazón solle dabei eine zentrale Partie an der Spitze eines hochkarätigen Ensembles übernehmen, teilte das Haus mit. Die Uraufführung ist für den 14. Mai 2028 geplant. Die Oper in der einstigen Stahlstadt war am 3. März 1966 mit "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss eröffnet worden.

von

Wenders" Film von 1987 wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und gilt als eines der prägenden Werke des europäischen Kinos. Für die musikalische Umsetzung hat die Dortmunder Oper die international bekannte australische Komponistin Elena Kats-Chernin engagiert. Die Textvorlage schreibt der Regisseur und Autor Martin G. Berger, der zugleich Regie führen soll.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Blick auf Pompeji und den Vesuv (Archivbild)
Technik
Ein Pompeji-Opfer war vermutlich Arzt
Billy Idol wird für seine außergewöhnliche Karriere ausgezeichnet
News
Billy Idol wird für sein Lebenswerk geehrt
Tucci erschließt kulinarisch auch weniger touristische Regionen
Gesundheit
Hollywood-Star Tucci geht in Italien auf kulinarische Reise
++ ARCHIVBILD ++ Horst Evers karikiert in seinem neuen Krimi die Realität
News
Aberwitzig-abstruser Krimi "Hope Joanna" von Horst Evers
Autor Lukas Bärfuss
News
Lukas Bärfuss schrieb "ein kurzes Buch über meine Mutter"
Die Cannes-Jury auf dem Roten Teppich
Schlagzeilen
79. Filmfestspiele Cannes glanzvoll eröffnet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER