Dortmund plant Wenders-Film "Himmel über Berlin" als Oper

Wim Wenders' Film "Der Himmel über Berlin" wird von der Oper Dortmund zu deren 60-jährigem Bestehen als Oper umgesetzt. Opern-Weltstar Rolando Villazón solle dabei eine zentrale Partie an der Spitze eines hochkarätigen Ensembles übernehmen, teilte das Haus mit. Die Uraufführung ist für den 14. Mai 2028 geplant. Die Oper in der einstigen Stahlstadt war am 3. März 1966 mit "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss eröffnet worden.

von APA