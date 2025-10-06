„Dinner for 8: The Bacchic Revival“: Performance über Exzess und Kontrollverlust im Nitsch Museum

Die immersive Aufführung widmet sich Themen wie Ritual, Rausch und Kontrollverlust. Ausgangspunkt ist ein gemeinsames Festmahl – ein Moment der Fülle und des Teilens. Doch die anfängliche Harmonie schlägt in Unordnung um: Großzügigkeit wird zu Völlerei, Freude zu Chaos, die Grenzen zwischen Himmel und Hölle verschwimmen. Das Publikum erlebt den Übergang von Struktur zu Auflösung und wird selbst Teil des Geschehens.

Inspiriert ist die Performance von den antiken Bacchus-Festen, religiösen Banketten und der Allegorie der langen Löffel. Dabei werden grundlegende Fragen gestellt: Konsumieren wir – oder werden wir konsumiert? Was geschieht, wenn Maßlosigkeit zum Prinzip wird?

Joseph Sakoilsky (1992, Camden Town, London) lebt und arbeitet in Wien. In seinen Arbeiten verbindet er Malerei, Skulptur und Performance, um Themen wie Chaos, Kontrolle und schwarzen Humor zu reflektieren. Kata Oelschlägel (1996, Wien), Studentin an der Universität für angewandte Kunst, bewegt sich in ihren Werken zwischen Performance, Video und Installation mit Fokus auf Körper, Ritual und Transformation.