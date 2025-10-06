News Logo
ABO

„Dinner for 8: The Bacchic Revival“: Performance über Exzess und Kontrollverlust im Nitsch Museum

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild

Kata Oelschlägel und Joseph Sakoilsky

©Elsa Oberth
  1. home
  2. Aktuell
  3. News

Am 22. November 2025 präsentieren Joseph Sakoilsky und Kata Oelschlägel im Nitsch Museum Mistelbach die immersive Performance „Dinner for 8: The Bacchic Revival“. Das rituelle Festmahl thematisiert Maßlosigkeit, Hingabe und die Grenzen zwischen Ordnung und Chaos.

von

Das Nitsch Museum Mistelbach wird am 22. November 2025 Schauplatz einer besonderen Performance: „Dinner for 8: The Bacchic Revival“ von Joseph Sakoilsky und Kata Oelschlägel. Beginn ist um 18 Uhr.

Ritual, Rausch und Kontrollverlust

Die immersive Aufführung widmet sich Themen wie Ritual, Rausch und Kontrollverlust. Ausgangspunkt ist ein gemeinsames Festmahl – ein Moment der Fülle und des Teilens. Doch die anfängliche Harmonie schlägt in Unordnung um: Großzügigkeit wird zu Völlerei, Freude zu Chaos, die Grenzen zwischen Himmel und Hölle verschwimmen. Das Publikum erlebt den Übergang von Struktur zu Auflösung und wird selbst Teil des Geschehens.

Inspiriert ist die Performance von den antiken Bacchus-Festen, religiösen Banketten und der Allegorie der langen Löffel. Dabei werden grundlegende Fragen gestellt: Konsumieren wir – oder werden wir konsumiert? Was geschieht, wenn Maßlosigkeit zum Prinzip wird?

Joseph Sakoilsky (1992, Camden Town, London) lebt und arbeitet in Wien. In seinen Arbeiten verbindet er Malerei, Skulptur und Performance, um Themen wie Chaos, Kontrolle und schwarzen Humor zu reflektieren. Kata Oelschlägel (1996, Wien), Studentin an der Universität für angewandte Kunst, bewegt sich in ihren Werken zwischen Performance, Video und Installation mit Fokus auf Körper, Ritual und Transformation.

Brot und Wein

Nach der Performance lädt das Nitsch Museum zu Brot und Wein ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Wiener Aktionismus Museum statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kafkas „Der Prozess“ eröffnet revitalisiertes Jugendstiltheater im Otto-Wagner-Areal
News
Kafkas „Der Prozess“ eröffnet revitalisiertes Jugendstiltheater im Otto-Wagner-Areal
Dan Brown: „Jetzt habe ich weniger Angst vor dem Tod“
Menschen
Dan Brown: „Jetzt habe ich weniger Angst vor dem Tod“
Essl und Spiegler sprechen über Nitsch
Menschen
Essl und Spiegler sprechen über Nitsch
Robert F. Hammerstiel: „In der Fotografie trifft Wahrheit auf Lüge“
Menschen
Robert F. Hammerstiel: „In der Fotografie trifft Wahrheit auf Lüge“
Leopold Ganzers abstrakte Welt
Menschen
Leopold Ganzers abstrakte Welt
Wiener Postsparkasse: Otto Wagners Schatzkiste
Immobilien
Wiener Postsparkasse: Otto Wagners Schatzkiste
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER