Brand verursacht: Autor Kim de l'Horizon verurteilt

De l'Horizon rieb ein hölzernes Bücherregal mit Wachs ein und verstaute die benutzten Putzfetzen anschließend in einem Stoffbeutel neben der eingeschalteten Heizung. Doch das verwendete Wachs enthielt Leinöl - und dies setzt beim Trocknen Wärme frei und kann sich gar von selbst entzünden, was hier auch passierte. Die Feuerwehr musste ausrücken und die brennende Wohnung löschen. De l'Horizon und die Mitbewohnerin konnten sich selbstständig retten, verletzt wurde niemand.