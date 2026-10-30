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Brand verursacht: Autor Kim de l'Horizon verurteilt

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Kim de l'Horizon feierte mit seiner Literatur schon Erfolge
©APA, dpa, Arne Dedert
Der Schweizer Erfolgsautor Kim de l'Horizon hat bei der Möbelpflege im Jänner fahrlässig einen Brand in seiner Wohnung verursacht. Die Zürcher Staatsanwaltschaft verurteilte de l'Horizon nun per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag eine entsprechende Meldung im "Blick", dass der Autor rechtskräftig wegen fahrlässigen Verursachens einer Feuersbrunst verurteilt worden sei. Über die Höhe wurde keine Angabe gemacht.

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De l'Horizon rieb ein hölzernes Bücherregal mit Wachs ein und verstaute die benutzten Putzfetzen anschließend in einem Stoffbeutel neben der eingeschalteten Heizung. Doch das verwendete Wachs enthielt Leinöl - und dies setzt beim Trocknen Wärme frei und kann sich gar von selbst entzünden, was hier auch passierte. Die Feuerwehr musste ausrücken und die brennende Wohnung löschen. De l'Horizon und die Mitbewohnerin konnten sich selbstständig retten, verletzt wurde niemand.

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