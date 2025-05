Spitzentöne: Das Altern am Beispiel der Familie Hörbiger-Wessely

Montag saß ich wieder im Studio von ORF III, und da wurde es noch um ein Jahrhundert ärger. Es ging zunächst um den Tod der sehr großen Schauspielerin Elisabeth Orth. Sie war fast 90 und hat im Film kaum Spuren hinterlassen. Auch in dieser Hinsicht glich sie dem augenhohen Gert Voss: Beide waren geborene Bühnenmenschen, die über drei Stunden Aufführungslänge, auf Anforderung auch über zehn Minuten Schweigen, Spannung und Präsenz halten konnten. Für ein paar Filmsekunden zwölf Mal Aura zu mobilisieren und dann auf die nächste Aura umzuschalten, war den beiden Giganten fremd.

Aber auf der Bühne, da waren sie Jahrhunderterscheinungen. Elisabeth Orth hatte ihre größte Zeit Anfang der Zweitausenderjahre in der idealen Konstellation mit Andrea Breth, die ich nach kurzem Zögern die letzte aktive Epochemacherin ihres Berufs nenne. Die Ver­eisungskunst ihrer Elisabeth in „Maria Stuart“ war das eine. Aber wie irrsinnig komisch Elisabeth Orth und Andrea Breth sein konnten, als sie mit Schwänken von Charms und Courteline Spießer­gewissheiten zur Detonation brachten, bis wir Zuschauer niederbrachen! Oder gar „Don Carlos“: In das Chaos ungelebter und todgeweihter Leben am spanischen Hof trippelte, erst auf den dritten Blick wahrnehmbar, ein winziger, vertrockneter Pfaffe, in dessen brauner Aktentasche das Böse auf Erden verwahrt war. Solch einen Großinquisitor hatte die Welt diesseits und jenseits des Theaters noch nicht gesehen.