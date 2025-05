Budgetdefizit: Warum eigentlich nur drei Prozent?

Auch wenn Österreichs Politik vom hohen Defizit überrascht schien, überraschend kommt es nicht. Erstens publiziert Statistik Austria laufend Zahlen über die budgetäre Entwicklung. Und zweitens: „Der Staat sollte wissen, was er ausgibt. Das passiert nicht einfach so, sondern fußt auf politischen Entscheidungen und gesetzlichen Grundlagen. Allerdings ist es bei der Wirtschaftsleistung nicht so gut gelaufen, wie von manchen erhofft“, so Thomas.

Die Schuldenquote wird auf Basis der absoluten Schulden in Relation zum BIP berechnet. Kerstin Gruber von der Direktion Volkswirtschaft erklärt, wie das geht: Die Einnahmen und Ausgaben des Staates werden laufend von Statistik Austria gesammelt. Schon Wochen vor dem gesamtstaatlichen Defizit wird das vorläufige Bruttoinlandsprodukt des Jahres errechnet. Für die Berechnung des öffentlichen Defizits zieht man nicht nur die Budgetzahlen von Bund, Ländern und Gemeinden heran, man benötigt auch Daten von „außerbudgetären Einheiten“, wie Teilen der ÖBB oder der Bundesimmobiliengesellschaft. Für Bereiche, deren Zahlen erst später kommen, werden Schätzmodelle erstellt. Dazu braucht es viel fachliche Expertise, „wie man Strukturen oder Wendepunkte einschätzt, wie man Informationen aus der Vergangenheit in die Gegenwart spiegeln kann, oder wie man erkennt, dass eine Branche im Umbruch ist oder sich die Konjunktur eintrübt“, erklärt Gruber. „Was wir in der Direktion Volkswirtschaft machen, ist also die Abbildung des realen Wirtschaftskreislaufs in einem Rechensystem.“