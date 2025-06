Erwin Pröll: „Populismus ist der Untergang einer stabilen Demokratie“

Nach dem Amoklauf von Graz hat man in der Politik ein seltenes Zusammen­stehen von links bis rechts gesehen. Wird das anhalten oder werden wir bald das übliche Gezänk sehen?

Es ist eine doppelte Traurigkeit. Zum einen das Unfassbare, das hier passiert ist. Ich habe viel darüber nachgedacht, wo die Wurzeln dieser Gewalt sind. Es ist ein Faktum, dass sich in den letzten Jahrzehnten Grenzen und Werte verschoben haben. Die Beziehung zur Technik hat die Freundschaft von Mensch zu Mensch ersetzt. Jugendliche sind oft mehr auf Du und Du mit den modernen Kommunikationsmöglichkeiten als mit den Altersgenossen und Freunden. Das macht etwas mit Menschen. Die große Frage ist: Wie geht man mit diesem Phänomen und derartigen Grenzverschiebungen um? Wir alle sollten uns vornehmen, uns wieder mehr zurückzunehmen: als Menschen, in der Sprache, in der Art der Diskus­sion, im Umgang mit anderen. Es wird zwar viel vom Zusammenhalt geredet, aber recht schnell – und da sind wir bei der zweiten Traurigkeit – bleiben mehr Egoismen und Egoisten statt Zusammenhalt zurück.

Was ist die Schlussfolgerung daraus?

Dass wir ernsthaft aufeinander Rücksicht nehmen sollten. In diesen Stunden ist viel die Rede von Mitgefühl. Das ist eine Worthülse, wenn es nur dabei bleibt. Aber es wird zum echten Instrument, wenn wir „mit Gefühl“ aufeinander zugehen und miteinander umgehen. Wir müssen uns vornehmen, im Umgang miteinander, beim Gestalten der Gesellschaft wieder mehr auf diese mensch­lichen Dinge zu achten. Wenn uns das nicht gelingt, zerfällt die Gesellschaft noch weiter, und die Auswüchse dieser Grenzverschiebungen und dieser Unmenschlichkeit, die wir an den Tag legen, werden immer rasanter und brutaler.

Was müssen politische Führungs­figuren angesichts dieser Analyse tun? Es wird nicht ausreichen, Schulter an Schulter an einem Trauergottesdienst teilzunehmen.

Trauern ist ein wichtiger erster Schritt, weil es für die Betroffenen, deren Leid man sich kaum vorstellen kann, viel bedeutet. Allerdings, wenn wir zurückdenken: Anlassfälle rütteln auf, aber nach wenigen Monaten sind wir wieder im Alltag. Die Politik muss jetzt einen wesentlichen Beitrag leisten – als Vorbild im Umgang miteinander, im Austragen von Konflikten und im Lösen von Problemen. Die rhetorischen ­Auswüchse und Grenzüberschreitungen haben unglaublich zugenommen. Wen wundert es, wenn sich das dann auf anderer Ebene und in anderen Formen fortsetzt? Zudem müssen Politiker im öffentlichen Diskurs wieder mehr Offenheit gegenüber der Meinung des anderen an den Tag legen. Wissen Sie, was mich sehr irritiert? Das Faktum, wie eng mittlerweile der Diskurs auf öffentlicher Ebene ausgetragen wird. Wenn eine Partei eine Idee formuliert, folgt im Reflex das Heruntermachen dieser Idee, meist in sehr extremer rhetorischer Ausformung und ohne sachliche Auseinandersetzung.

Ein Wettbewerb der Ideen ist an sich nicht schlecht.

Leider haben wir verlernt, die Idee eines anderen einfach vernünftig zu prüfen und Argumente auszutauschen. Wahrscheinlich rührt das aus einem übertriebenen Erfolgsdrang in der Politik her. In meinen Anfängen im Bauernbund durfte ich bei der Sozialpartnerschaft über die Schulter schauen. Damals wurde auch hart diskutiert. Allerdings nicht im Freund-Feind-Schema, sondern mit dem Bewusstsein für die Verantwortung und die Aufgabe, etwas voranbringen zu wollen. Ich glaube, dass dieses Wollen mehr und mehr abhanden gekommen ist. Das hängt mit einer verschobenen Vorstellung von Politik zusammen: nämlich, dass man geliebt und populär sein will. Wer mit dieser Absicht in die Politik geht, wird über kurz oder lang zum Populisten. Und Populismus ist der Untergang einer stabilen Demokratie. Vor allem ist er der Feind des gemeinsamen Arbeitens. Wir sind an einem Punkt, wo man sich die Frage stellen muss: Sind wir nicht schon zu weit gegangen? Wir müssen uns zurücknehmen und einen Beitrag zu einem trag­fähigen gemeinsamen Ganzen leisten. Bis jetzt liefert die Bundesregierung Ansätze, wie es gehen könnte.

Sind die Populisten, wie Sie sie beschreiben, mittlerweile in allen Parteien angekommen?

Karel Schwarzenberg hat einmal die Ursache des Populismus in der Langeweile in der Politik gesehen. Langweiler in der Politik sind im Wesentlichen reduziert aufs Verwalten, sind Fremdlinge des Gestaltens und driften auf Nebenschauplätze ab. Wo in der Politik der Langweiler tätig ist, hat der Populist seine Chance auf der Bühne. Politik heißt nicht verwalten, sondern mit einer Zukunftsvorstellung bei den Wählerinnen und Wählern Überzeugungsarbeit zu leisten. Oft habe ich den Eindruck, dass der eine oder die andere in der Politik nicht weiß, was notwendig ist. In der Politik muss man etwas wollen. Und zwar für den Staat und nicht für sich selbst.