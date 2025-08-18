News Logo
"Boyzone"-Musikdoku: Boyband-Aufarbeitung

Boyzone-"Erfinder" Louis Walsh erinnert sich
©Sky, J Hession, Jonathan Hession, APA, Universal
In einer 1990er-Jahre Boyband gewesen zu sein, war offenbar nicht gerade ein Vorteil. Nach dem Zweiteiler über den Aufstieg und Fall von Aaron und Nick Carter erscheint bereits die nächste Musikdoku mit "exklusiven Enthüllungen" - diesmal geht es um Boyzone. Wie der Untertitel "Zwischen Ruhm und Tragödie" bereits verrät, handelt der Dreiteiler von den dunklen Seiten des Berühmtseins. Ab Freitag im Stream.

Millennials werden sich vielleicht noch an Hits wie "No Matter What" erinnern. Die irische Band wurde damals nach dem Vorbild von "Take That" zusammengewürfelt. Alle vier noch lebenden Mitglieder - Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch und Michael "Mikey" Graham - sowie ihr ehemaliger Manager Louis Walsh sprechen über interne Machtkämpfe und den tragischen Tod ihres Bandkollegen Stephen Gately.

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/Universal/Sky/J Hession/Jonathan Hession

© 2025 Sky UK Limited

Über die Autoren

