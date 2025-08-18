"Boyzone"-Musikdoku: Boyband-Aufarbeitung

Millennials werden sich vielleicht noch an Hits wie "No Matter What" erinnern. Die irische Band wurde damals nach dem Vorbild von "Take That" zusammengewürfelt. Alle vier noch lebenden Mitglieder - Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch und Michael "Mikey" Graham - sowie ihr ehemaliger Manager Louis Walsh sprechen über interne Machtkämpfe und den tragischen Tod ihres Bandkollegen Stephen Gately.

