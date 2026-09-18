Austrian Event Hall of Fame 2026 ehrt Karl Katoch, Cornelia Zanger und Josef Margreiter

Drei Lebenswerke für die Eventbranche

Karl Katoch wurde für seine jahrzehntelange Arbeit rund um das Red Bull Erzbergrodeo geehrt. Das Motorsportevent wurde vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen und hat sich zu einer international bekannten österreichischen Großveranstaltung entwickelt. Die Laudatio auf Katoch hielt Mark Schilling, Managing Partner des Red Bull Erzbergrodeos und Geschäftsführer von DocLX City Card Solutions.

Mit Cornelia Zanger wurde erstmals eine Vertreterin aus der Wissenschaft in die Austrian Event Hall of Fame aufgenommen. Die Professorin an der TU Chemnitz beschäftigt sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit Eventmarketing und hat mit ihrer Arbeit mehrere Generationen von Studierenden und Branchenpraktikern begleitet. Gewürdigt wurde sie von Christoph Berndl, unter anderem Chefredakteur von „Messe & Event“ und Veranstalter des Austrian Event Award.

Dritter neuer Laureat ist Josef Margreiter. Der Tiroler Tourismusmanager wurde für seine Arbeit an der Schnittstelle von Tourismus, alpiner Identität und Live-Kommunikation ausgezeichnet. Zu seinen prägenden Aufgaben zählte insbesondere die internationale Positionierung Tirols als Tourismus- und Veranstaltungsdestination. Die Laudatio hielt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft.

Jubiläumsgala erstmals im Wiener Rathaus

Zum Jubiläum fand die Gala erstmals im Festsaal des Wiener Rathauses statt. Ansprachen hielten unter anderem die Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Katharina Weninger, Sabrina Oswald als Vertreterin der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien sowie Susanne Kraus-Winkler, Bundesspartenobfrau für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich.

„Alle drei stehen für ein Wirken mit internationaler Strahlkraft und haben auf unterschiedliche Weise dazu beigetragen, Österreich als Eventland über seine Grenzen hinaus sichtbar zu machen“, sagte emba-Chairman David Strolz über die neuen Mitglieder der Hall of Fame.

Martin Brezovich, Leiter des Organisationskomitees, verwies auf die langfristige Bedeutung der ausgezeichneten Persönlichkeiten für die österreichische Veranstaltungswirtschaft und deren internationale Wahrnehmung.

Nachwuchs trifft auf etablierte Branchengrößen

Neben den neuen und früheren Hall-of-Fame-Mitgliedern standen auch Nachwuchskräfte im Mittelpunkt. Die sogenannten emba Superpraktikantinnen und Superpraktikanten erhielten im Rahmen der Gala ebenfalls eine Bühne und wurden vor dem versammelten Branchenpublikum präsentiert.

Die Austrian Event Hall of Fame wurde 2015 vom event marketing board austria ins Leben gerufen. Seither würdigt sie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Sport, Politik, Agenturen und nun erstmals auch aus der Wissenschaft, die die österreichische Veranstaltungs- und Live-Marketing-Branche über einen längeren Zeitraum geprägt haben.

Mit den drei Neuzugängen umfasst die Hall of Fame mittlerweile 33 ausgezeichnete Persönlichkeiten. Das event marketing board austria zählt derzeit 27 Mitgliedsagenturen aus der österreichischen Live-Marketing-Branche.