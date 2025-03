Zwiespältiger könnte der Eindruck kaum sein, als ihn die neue Regierung mit ihren Widersprüchen aus Programm und Personal als Startsignal erzeugt. Das gilt insgesamt von Finanzminister Markus Marterbauer, der ein Abkommen gegen seine eigenen Thesen exekutieren muss, bis zu Staatssekretär Sepp Schellhorn, der den Bürokratieabbau ausgerechnet im Außenamt vollziehen soll. Den guten Absichten des Koalitionspapiers stehen große Fragezeichen zu ihren Umsetzern gegenüber.

Besonders trifft dies auf Vizekanzler Andreas Babler zu, der als „Minister für Allerlei“ (so Harald Fidler vom Standard) für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport zuständig ist, aber nur für Ersteres und Letzteres hinreichend fachkompetent wirkt. Das hat schon seine Petition „Fußball zurück ins Free-TV“ bewiesen. Er stellte die populäre Forderung anlässlich der Europameisterschaft, aber jenseits der Medienrealität. Denn das frei zu empfangende ServusTV und der ORF übertrugen alle Spiele. Auch von Staatssekretärin Michaela Schmidt in seinem Ministerium ist keine entsprechende Expertise bekannt. Die Regierungskoordinatorin leitete zuvor die Wirtschaftsabteilung der AK Salzburg. Folgerichtig schrieb Hedwig -Kainberger in den SN: „Die neue Regierung glänzt mit Ahnungslosigkeit in Kultur.“