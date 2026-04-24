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Diversion für Christopher Seiler nach Gewaltvorwürfen

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Juristischer Schlussstrich für Christopher Seiler
©APA, EVA MANHART
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Die Gewaltvorwürfe einer Frau gegen Christopher Seiler sind juristisch mit einer Diversion für den Künstler abgeschlossen worden. Einen entsprechenden Instagram-Beitrag des Künstlers bestätigte sein Manager: "Man hat sich geeinigt, das Verfahren ist damit abgeschlossen. Christoph setzt seine Therapie nach der stationären Entlassung fort. Im Juni wird er wieder auf der Bühne stehen."

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Der Sänger selbst hielt in einer Insta-Story fest: "Sie (die Geschädigte, Anm.) hat mit ihrer Anzeige absolut richtig gehandelt und dadurch Grenzen laut aufgezeigt." Jegliche Form von Gewalt sei inakzeptabel: "Wurscht, wie ma beinaund is." Er sei froh, eine Chance auf Wiedergutmachung bekommen und genutzt zu haben.

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