Diversion für Christopher Seiler nach Gewaltvorwürfen

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Die Gewaltvorwürfe einer Frau gegen Christopher Seiler sind juristisch mit einer Diversion für den Künstler abgeschlossen worden. Einen entsprechenden Instagram-Beitrag des Künstlers bestätigte sein Manager: "Man hat sich geeinigt, das Verfahren ist damit abgeschlossen. Christoph setzt seine Therapie nach der stationären Entlassung fort. Im Juni wird er wieder auf der Bühne stehen."

von APA