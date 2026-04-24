29. Philosophicum Lech denkt über "Lust an der Unmündigkeit" nach

Das Philosophicum folgt auch in diesem Jahr seinem bewährten Schema, das Dialoge, ein Impulsforum und einen "politisch-literarischen Vorabend" vor der eigentlichen Eröffnung vorsieht. Anschließend folgen an drei Tagen zehn Vorträge von Fachleuten mit anschließender Diskussion. Die Verleihung des Essaypreis "Tractatus" bildet jedes Jahr einen Höhepunkt des Symposiums. Interessierte können sich ab 27. April anmelden. Es gibt drei gestaffelte Tagungspauschalen, ebenso ein Kontingent an Tageskarten.

(S E R V I C E - 29. Philosophicum Lech: "Betreutes Denken. Die neue Lust an der Unmündigkeit", 22. bis 27. September. Anmeldung unter https://www.philosophicum.com/symposium-2026/infos-und-anmeldung )