43. Donauinselfest heuer mit Katrina, Nek und Zartmann

Die von der Wiener SPÖ veranstaltete Megaparty findet heuer vom 3. bis 5. Juli statt und kann wieder bei freiem Eintritt besucht werden. Geboten werden auf 4,5 Kilometern Gelände mehr als 700 Stunden Musik- und Unterhaltungsprogramm. Dass die Teuerung auch vor dem Donauinselfest nicht Halt macht, war von den Eventverantwortlichen bereits vor geraumer Zeit erläutert worden. Aus Kostengründen wurden heuer etwas weniger Acts engagiert.

Dafür dürfen die Gäste länger spielen. Wie Healy ausführte, wird im Durchschnitt um zehn Prozent länger konzertiert. Beim Donauinselfest dauerten Auftritte auf den größeren Stages meist höchstens eine Stunde. Nur manche Headliner spielten länger. Oft waren die Slots aber auch deutlich kürzer. Die gestiegenen Kosten konnte man laut den Organisatoren mit zum Teil neuen Sponsoren abdecken. Subventioniert wird das Fest ebenfalls, die Förderung der Stadt beträgt 1,8 Mio. Euro.

Auch der Termin wurde geändert, jedoch aus anderen Gründen. Das Festival findet ausnahmsweise zum Schulschluss statt. Üblicherweise wird die Megaparty, zu der alljährlich Hunderttausende Menschen auf die Insel pilgern, eine Woche früher veranstaltet. Am betreffenden Wochenende findet heuer aber mit dem Grand Prix in Spielberg eine weitere Großveranstaltung statt, mit der man nicht in Konkurrenz treten wollte.

Das Motto wurde entsprechend angepasst, dieses Mal wird unter der Devise "Sommer an!" gefeiert. Und auch das Programm zum Auftakt ist entsprechend gestaltet. Wie SPÖ-Landesparteisekretär Jörg Neumayer erläuterte, dürfen Schülerinnen und Schüler am Freitag - dem Zeugnistag - mit einem kleinen Präsent rechnen. Wer schon ab 11.30 Uhr auf der Insel ist, erhält Gratiseis von einem Festivalsponsor.

Danach gibt es ein Inklusionskonzert auf der Festbühne, die am Freitag als FM4-Bühne fungiert. Es richtet sich an Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Musiker Thorsteinn Einarsson wird dort unter anderem von einer Gebärdensprachperformerin unterstützt. Am Abend werden dann dort unter anderem die heimische Rockband My Ugly Clementine, die deutsche Formation Giant Rooks sowie der Berliner Rap-Shootingstar Zartmann zu bewundern sein.

Am Samstag wird die große Bühne wieder von Radio Wien programmiert. Italo-Barde Nek ("Laura non ce") wird dort Urlaubsfeeling verströmen, Sängerin Katrina hingegen Reminiszenzen an den Song Contest. Sie hatte mit den Waves 1997 den Bewerb gewonnen, und zwar mit dem Lied "Love Shine A Light". Ebenfalls angekündigt sind für den Samstag eine Earth, Wind & Fire Experience mit Ex-Bandmitglied Al McKay sowie ein Auftritt von STS-Urgestein Gert Steinbäcker.

Am Sonntag mutiert die Hauptbühne dann zur Ö3-Stage. Sie wird am Abend unter anderem von der früheren Amadeus-Gewinnerin Ness, dem deutschen Songwriter Kamrad und dem ebenfalls aus Deutschland stammenden Popbarden Nico Santos geentert. Ein höchst abwechslungsreiches Programm wird auch abseits der zentralen Bühne geboten. Das Spektrum reicht dabei von Rock und Electronic bis hin zu Kabarett und Schlager. Wer letzteren mag, darf sich etwa auf Jazz Gitti, Andi Borg und die Edlseer freuen.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hob hervor, dass das Donauinselfest in "geballter Form" die Devise repräsentiere, Kultur leistbar zu gestalten. Zugleich geht es am Fest auch sportlich zu. So wird erstmals der Österreichische Fußball-Bund mit seinem Damenteam dort vertreten sein. Auch Spiele der Fußball-WM werden gezeigt.