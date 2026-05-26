ABO

102 Titel rittern um Österr. Buchpreis und Debütpreis

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
102 Titel von 64 Verlagen sind für den Österreichischen Buchpreis und den Debütpreis 2026 eingereicht worden. Das gab der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels am Dienstag bekannt. Darunter sind 74 Titel aus 49 Verlagen für den Buchpreis, für den Debütpreis wurden 28 Erstlingswerke aus 26 Verlagen eingereicht. Die zehn Titel umfassende Longlist für den Buchpreis sowie die sechs Titel starke Longlist für den Debütpreis werden am 9. September veröffentlicht.

von

Die fünf nominierten Werke der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis und die drei Titel für die Debütpreis-Shortlist werden am 14. Oktober verkündet, die Verleihung der mit insgesamt 45.000 Euro dotierten Preise findet zum Auftakt der Buch Wien am 23. November statt. Unter den 102 eingereichten Titeln aus den Bereichen Belletristik, Lyrik, Drama und Essay stammen 34 Verlage aus Österreich, 29 aus Deutschland und einer aus der Schweiz.

Die Jury für den Österreichischen Buchpreis setzt sich 2026 aus Uta Degner (Literaturwissenschaftlerin, Universität Innsbruck), Markus Köhle (Autor, Literaturveranstalter), Lara Sielmann (Literaturkritikerin, Deutschlandfunk Kultur), Julia Zarbach (Literaturjournalistin, Ö1) und Helmut Zechner (Buchhändler, Buchhandlung Heyn) zusammen.

(S E R V I C E - https://buecher.at/oesterreichischer-buchpreis/ )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Neuer Roman von Karl Ove Knausgard
News
"Arendal": Der neue Roman von Starautor Karl Ove Knausgård
Ein alternder Dichter wird unerwartet von jungen Künstlern entdeckt
News
"Late Fame": Willem Dafoe als Wiederentdeckter
Als Anwalt hatte Jens Lapidus Einblick in die Unterwelt
News
Spannender "Stockholm Blues" führt in Schwedens Unterwelt
Wiederentdeckung aus der Jahrhundertwende
News
Wiederentdeckt: Emilie Matajas Roman "Anständige Frauen"
Rechnungshof prüft auch ORF-Gehaltsstrukturen
Politik
Rechnungshofpräsidentin kritisiert ORF-Besetzungsdebatten
Das Lueger Denkmal beim Abtransport im Jänner
Politik
Lueger-Statue von Unbekannten beschädigt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER