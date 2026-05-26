102 Titel rittern um Österr. Buchpreis und Debütpreis

Die fünf nominierten Werke der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis und die drei Titel für die Debütpreis-Shortlist werden am 14. Oktober verkündet, die Verleihung der mit insgesamt 45.000 Euro dotierten Preise findet zum Auftakt der Buch Wien am 23. November statt. Unter den 102 eingereichten Titeln aus den Bereichen Belletristik, Lyrik, Drama und Essay stammen 34 Verlage aus Österreich, 29 aus Deutschland und einer aus der Schweiz.

Die Jury für den Österreichischen Buchpreis setzt sich 2026 aus Uta Degner (Literaturwissenschaftlerin, Universität Innsbruck), Markus Köhle (Autor, Literaturveranstalter), Lara Sielmann (Literaturkritikerin, Deutschlandfunk Kultur), Julia Zarbach (Literaturjournalistin, Ö1) und Helmut Zechner (Buchhändler, Buchhandlung Heyn) zusammen.

(S E R V I C E - https://buecher.at/oesterreichischer-buchpreis/ )