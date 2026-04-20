3.000 Drohnen leuchten bei ESC-Show über Schloss Schönbrunn

"Mit der 'Eurovision Drohnenshow' setzen wir ein spektakuläres Zeichen und machen den Song Contest am Himmel über Wien sichtbar", freute sich am Montag ESC-Executive Producer Michael Krön in einer Aussendung über das Event: "Einen magischeren Auftakt als 3.000 leuchtende Drohnen über dem Schloss Schönbrunn kann ich mir kaum vorstellen."

Neben den drei rot-weiß-roten Song-Contest-Siegern werden auch weitere Lichtbilder in den Himmel gemalt - musikalisch begleitet durch Klänge von Dorothee Freiberger, die neben den ESC-Gewinnersongs auch die von ihr komponierte Titelmusik des Wiener Eurovision Song Contests 2026 präsentiert.

Der Eintritt zum funkelnden Event ist gratis, wobei im Ehrenhof des Schlosses aufgrund der begrenzten Personenanzahl das Prinzip "first come, first serve" gilt. Einlass ist ab 20 Uhr, die eigentliche Drohnenshow startet gegen 21.30 Uhr. Bei Schlechtwetter oder zu starkem Wind muss die Show um einen Tag auf Dienstag verschoben werden.