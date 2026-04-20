Bücher und Ausstellung über Punk in Wien und die Arena

"Wien du tote Stadt" ist auf die Lederjacke des Punks gepinselt, der über den Naschmarkt schlendert: Das Foto von Michael Snoj alias Mickey Kodak mit diesem Motiv wurde zum Sinnbild für die Wiener Undergroundbewegung. Ab 1977 etablierte sich eine kleine, umtriebige Szene, die mit brachialer Musik und provokantem Auftreten das Spießertum in Alarmbereitschaft versetzte. Davon berichtet das Buch "Wien du tote Stadt. Punk um 1980" anhand von u.a. 25 Interviews, Fotos (allen voran aus dem Bestand von Snoj) Plakaten und sonstigem "Material mit subversiver Verve", hieß es in einer Aussendung vom Montag. Die gleichnamige Ausstellung im Wien Museum folgt 2027.

Zum 50-jährigen Jubiläum der Arena wird in der Community Gallery des Wien Museums ab 18. Juni ihre Geschichte nachgezeichnet: Ausgangspunkt der Ausstellung "Jedenfalls ist es Liebe!" ist die Besetzung vor rund 50 Jahren - ein Ereignis, das als verspätete, aber nachhaltige Ausprägung der 68er-Bewegung in Wien gilt. Zwar wurde das Gelände schließlich geräumt, doch auf einem anderen Teil des Areals fand die alternative Szene eine Heimat, die bis heute ein äußerst vitaler Treffpunkt und Veranstaltungsort geblieben ist.

Die Ausstellung, kuratiert von der Kunsthistorikerin und langjährigen Arena-Mitarbeiterin Constanze C. Czutta, schaut hinter die Kulissen eines Kulturbetriebs, "der einerseits von einem widerständigen Selbstverständnis geprägt ist, sich andererseits als professioneller Konzertveranstalter im globalen Business positioniert hat". Parallel dazu erscheint Mitte Juni das Buch "Die Arena. Eine Wiener Geschichte".

(S E R V I C E - "Wien du tote Stadt. Punk um 1980", Hrsg. Peter Stuiber und Wien Museum, Spector Books Verlag, 240 Seiten, 35 Euro, Präsentation am 22. April, 18.30 Uhr, im Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien, Anmeldung über www.wienmuseum.at ; Ausstellung "Arena Wien - Jedenfalls ist es Liebe!" im Wien Museum, 18. Juni bis 27. September. "Die Arena. Eine Wiener Geschichte", Falter Verlag, 200 Seiten, 39 Euro)