ESC-Starterin Felicia: "Jeder sollte - nein - muss tanzen!"

"On any given Monday / I'm forgetting how you taste" und "You're always coming back on the weekends / You're in every touch and thought and every shot / No, I can't get you out of my system", singt die Schwedin in "My System" über eine Person, die aus dem eigenen Leben verschwunden ist, sich aber hartnäckig in den Gedanken eingenistet hat. Dass sich der Text zwangsläufig um Liebeskummer dreht, verneint sie: "Es könnte sich auch um ein Familienmitglied drehen." Das mache auch die Stärke des Songs aus: "Jeder kann sich mit dem Text identifizieren. Wenn man traurig ist, kann man damit etwas anfangen, aber auch wenn man glücklich ist."

In der Öffentlichkeit tritt Felicia immer mit hübsch verzierter Maske auf - und das nicht aus Stylegründen. Viel mehr stecken gesundheitliche Probleme dahinter, die Maske ist eine Art psychologisches Schutzschild. "Ich trage seit vielen Jahren eine Maske, weil ich mich nicht wohl dabei fühle, mein Gesicht zu zeigen", erklärt sie. In der Vergangenheit sei sie viel Hass auf Social Media ausgesetzt gewesen.

Mit sieben Siegen ist Schweden (ex aequo mit Irland) Spitzenreiter in der ESC-Geschichte. Auf sie übe das aber keinen großen Druck aus. "Schweden hat mich gewählt, das Land zu vertreten. Wenn es nicht gut läuft, ist es deren Schuld und nicht meine", schmunzelt sie. "Ich komme einfach nach Wien, singe meinen Song und bin glücklich." Aber natürlich werde sie auch versuchen zu gewinnen, versichert Felicia.

Österreich besucht sie zum ersten Mal. "Ich freue mich so sehr, das Land kennenzulernen. Ich hoffe, ich habe Zeit dafür."

(Das Gespräch führte Lukas Wodicka/APA)

(S E R V I C E - www.youtube.com/watch?v=hQt-ZCGVVW4 )