Derjenige, der das verhindern wollte, war der, der die Teile auseinanderwerfen („diabolein“) wollte, es war der Diabolos, der Teufel. Der Teufel bringt die Dinge auseinander, er lässt die passenden Stücke und Menschen nicht zusammenkommen, will nicht, dass Erkennen und Wiedererkennen stattfinden, lebt von der Verwirrung und dem Misstrauen, das entsteht, wenn viele Menschen sich nicht zurechtfinden, weil sie nicht wissen, wohin und zu wem sie gehören, wessen Gemeinsamkeiten und Eigenheiten sie eigentlich teilen, wo sie letztendlich zu Hause sind.

Soweit die Katechese. Ihre Vermittlung ist naturgemäß schwierig geworden in einer Welt, in der sich manchmal alles in Sekundenschnelle ändern kann, weil jemand eine Erfindung zur Markt-reife führt, einen Krieg beginnt, mit dem niemand mehr gerechnet hätte, oder einen Satz sagt, der so unerhört und ungehört ist, dass die Welt in Schockstarre verfällt. Zu wem gehört man noch in der Welt, wenn alle mit Symbolen herumwerfen, die oder deren Teile einem zwar bekannt vorkommen, aus denen aber kaum noch jemand in der Lage ist, ein großes Ganzes herauszulesen, das einem die Beruhigung des Verstandenseins und der Zugehörigkeit vermitteln könnte?

Die katholischen Päpste, ob man ihr politisches Engagement und ihre moraltheologische Rigidität mochte wie bei Johannes Paul II, ob man theologischen Laubsägearbeiten mit Edelholzintarsien etwas abgewinnen konnte wie bei Benedikt XVI., ob man die NGO-Sprache verstanden hat, die sich immer mehr an Greta Thunberg zu richten schien als an meine Tante im oberen Murtal, bei Franziskus: Papst ist Papst, man erkennt ihn am Gewand und am Auto, an der Mütze und am Stab, und ob man progressiv oder konservativ, liturgisch indifferent oder charismatisch war und ist: Jeder Papst ist „unser Papst“. Das ist, konzentriert auf die Person an der Spitze, die Stärke der katholischen Kirche gegenüber vielen anderen Religionen: Wiedererkennung und Präzision, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit.

Für die Kardinäle, die jetzt im Konklave einen Nachfolger für Franziskus zu wählen haben, stellt sich also die alte Frage von Politik und Kirchenpolitik: Kontinuität oder Disruption? Soll der begonnene Kurs des Argentiniers, der Europa längst aufgegeben hat und sich fast ausschließlich um die wachsenden Christengemeinden an den südlichen und östlichen Rändern der Welt gekümmert hat, fortgesetzt werden? Oder soll wieder mehr Ordnung in die Bude, damit das institutionelle, dogmatische und logistische Chaos, das der Individualist auf dem Papstthron hinterlassen hat, aufgeräumt werden kann?