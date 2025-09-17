Zenita Luis: „Eigentlich mag ich keine Nadeln“

Ein Leben als Künstlerin zu führen, scheint mit flüchtigem Blick auf Zenita Luis’ biografische Anfänge zunächst unvorstellbar. Ein geradezu diametraler Gegensatz: In einem indischen Dorf geboren, verliert sie früh ihren Vater. Das elterliche Haus, das einst ihre Heimat war, ist für die Mutter nicht länger leistbar. Aus pekuniärer Not und stets auf das Wohl ihrer Töchter bedacht, übergibt sie diese an ein Heim – für Luis der Beginn einer niemals endenden Reise.

Die diametrale Gegensätzlichkeit soll sich jedoch relativieren, als der österreichische Künstler Mario Dalpra Ende der 90er-Jahre im Rahmen eines Stipendiums in Goa landet – Zufälle, die das Leben parat hält. Und die ein Leben nachhaltig verändern können. Wobei: „Zufälle gibt es keine“, hakt Zenita Luis, die damals gerade als Friseurin arbeitete, ein. „Im Leben ist alles vorbestimmt.“ So scheint es ihre Bestimmung zu sein, dass ihr die großformatige Malerei des Österreichers das Tor in ein neues Universum öffnet. In Luis lösen die abstrakten Bildwelten ein ungeahntes Gefühl aus: „Für mich war diese malerische Weite das Gefühl purer Freiheit.“ Und die Begegnung mit Dalpra ein Wendepunkt ihrer persönlichen Reiseroute.