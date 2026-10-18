ABO

"WIR": Helene Fischer mit neuem Album im Dezember

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Helene Fischer nutzte den Auftritt bei Silbereisen für eine "Bombe"
©APA, dpa, Jens Kalaene
Schlagerstar Helene Fischer (42) veröffentlicht noch heuer ein neues Album. Die Ankündigung platzierte sie Samstagabend in der "Schlagerboom"-Show (ARD) von Moderator Florian Silbereisen. "Es wird neue Musik geben", sagte Fischer - und das schon relativ bald. "Heute Abend lasse ich die Bombe platzen!" Das Album werde "WIR" heißen und am 4. Dezember erscheinen. Fischer gilt mit Hits wie "Atemlos" als Deutschlands größter Showstar.

von

News auf Google bevorzugen

"Ich stehe ja dafür, dass wir gerne Party machen, und ich glaube, mit den neuen Songs können wir wieder weiter richtig gut Party machen", sagte sie. Es werde aber auch "emotional" und "menschlich". "Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen - ich würde manchmal sagen - provokativ."

(S E R V I C E - https://www.helene-fischer.de/ )

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Liam Payne (links) und Harry Styles waren Teil der Popgruppe One Direction
News
Harry Styles spielte neuen Song zum Todestag von Liam Payne
Antonio Banderas ermittelt bald in New York
Schlagzeilen
Banderas und Cage in nächster Staffel von "True Detective"
++ ARCHIVBILD ++ Blümchen sagt nun wohl doch noch Adieu
Schlagzeilen
Blümchen singt nun doch ein letztes Mal
Steven Soderbergh
Schlagzeilen
Steven Soderbergh springt bei Regie für "The Batman 2" ein
++ ARCHIVBILD ++ Ski Aggu rappt vor Fans
News
"Ski Aggu Musik": Neues Album macht Fans glücklich
++ ARCHIVBILD ++ Schlagerstar Florian Selbereisen
News
Florian Silbereisen moderiert erneut Silvester-Schlagershow
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER