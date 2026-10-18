"WIR": Helene Fischer mit neuem Album im Dezember

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Schlagerstar Helene Fischer (42) veröffentlicht noch heuer ein neues Album. Die Ankündigung platzierte sie Samstagabend in der "Schlagerboom"-Show (ARD) von Moderator Florian Silbereisen. "Es wird neue Musik geben", sagte Fischer - und das schon relativ bald. "Heute Abend lasse ich die Bombe platzen!" Das Album werde "WIR" heißen und am 4. Dezember erscheinen. Fischer gilt mit Hits wie "Atemlos" als Deutschlands größter Showstar.
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"Ich stehe ja dafür, dass wir gerne Party machen, und ich glaube, mit den neuen Songs können wir wieder weiter richtig gut Party machen", sagte sie. Es werde aber auch "emotional" und "menschlich". "Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen - ich würde manchmal sagen - provokativ."
(S E R V I C E - https://www.helene-fischer.de/ )