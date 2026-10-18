"WIR": Helene Fischer mit neuem Album im Dezember

"Ich stehe ja dafür, dass wir gerne Party machen, und ich glaube, mit den neuen Songs können wir wieder weiter richtig gut Party machen", sagte sie. Es werde aber auch "emotional" und "menschlich". "Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen - ich würde manchmal sagen - provokativ."

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