Wiener Ball der Bücher: Premiere im Palais Niederösterreich

Mit rund 900 Gästen ist am 11. April die Premiere des Wiener Balls der Bücher im Palais Niederösterreich über die Bühne gegangen. Die Veranstaltung war bereits Wochen im Voraus ausverkauft, Besucher:innen reisten auch aus Deutschland an.

Das neue Format verbindet klassische Elemente der Wiener Ballsaison mit literarischem Programm. Neben Tanz und gesellschaftlichem Austausch standen Lesungen und Begegnungen mit Autor:innen im Mittelpunkt.