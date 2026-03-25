WAM eröffnet mit Hermann Nitsch

Neben der kunsthistorischen Relevanz der gezeigten Arbeiten besticht das 2023 von einem privaten Sammlerkollektiv gegründete Wiener Aktionismus im Herzen der Stadt am Abend der Preview durch ein neues Raumkonzept. Während sich die Raumgröße während der letzten Monate verdoppelt hat, hat sich die Hängefläche gar vervierfacht. Seitens der Gesellschafter zeigt man sich vom Umbau begeistert: „Alle haben ein Lächeln im Gesicht und mir geht es genauso“, so Jürgen Boden. Doch warum eigentlich ein eigenes Museum für den Wiener Aktionismus? „Weil Kunst immer öffentlich sein sollte – die Botschaft dieser Kunst ist eine Botschaft an das ganze Land. Für alle Menschen, die sich für die Ambivalenz des Lebens interessieren.“

Der Auftakt am 24. März war ein Erfolg. Unter den Gästen aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft lautete der Tenor: Begeisterung. „Die Aufbereitung beeindruckt unglaublich“, zeigt sich Galeristin Ursula Krinzinger überwältigt. „Ich könnte mir vorstellen, dass das ein großer Erfolg wird.“