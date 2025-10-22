UNICEF Österreich diskutierte mit Wirtschaft über Vielfalt und Kinderrechte

In der Diskussion wurden unterschiedliche Perspektiven aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft sichtbar. „Diversität soll man verankern, am besten schriftlich, damit es einmal festgehalten wird“, sprach Sewan Mossessian-Takvorian von Forvis Mazars über die Bedeutung klarer Richtlinien. „Wichtig ist, ein Zeichen zu setzen und sich der Vorbildwirkung bewusst zu sein.“

Nadia Tor von ZTE Austria mahnte, dass es über reine ESG-Vorgaben hinaus konkretes Handeln brauche: „Man muss darüber sprechen und sich Biases bewusst werden. Es ist wichtig, realistisch zu sein, wo man etwas mit Kommunikation erreichen kann.“

Abschließend verwies UNICEF Österreich auf internationale Programme wie die African Drone and Data Academy, in denen Wirtschaft und Organisationen gemeinsam an der Förderung von Kinderrechten und Inklusion arbeiten.

Der Round Table zeigte, dass Vielfalt, Inklusion und Kinderrechte nicht nur gesellschaftliche, sondern auch wirtschaftliche Verantwortung bedeuten – und dass ihr Schutz nur im Zusammenspiel von Unternehmen, Organisationen und Zivilgesellschaft nachhaltig gelingen kann.