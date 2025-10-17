Glanzvolle Charity Gala in der Französischen Botschaft: Unterstützung für UNICEF-Projekt „Cartoons for Peace“

Véronique Jacquet, Gründerin des Donors Circle und Initiatorin der Veranstaltung, sprach gemeinsam mit den „Cartoons for Peace“-Erfindern Shabnam Rezaei und Aly Jetha von Big Bad Boo über die Wirkung des durch Spenden geförderten UNICEF-Projekts. Ziel der Initiative ist es, Kindern in Konfliktzonen psychosoziale Unterstützung zu bieten und ihnen Fähigkeiten wie Empathie, Gleichberechtigung und gewaltfreie Konfliktlösung zu vermitteln.

Im Mittelpunkt steht die Zeichentrickserie „Judge Jodhi“, die Kindern spielerisch beibringt, Konflikte friedlich zu lösen und Verständnis füreinander zu entwickeln. Diese Inhalte sollen helfen, Traumata zu verarbeiten und neue Perspektiven zu eröffnen.

Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich, bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Engagement und betonte die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen, um Kindern weltweit eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Organisiert wurde die Gala vom Team rund um Isabelle du Plessix, Valentine Letzelter, Anne-Marguerite Fruchaud und Sewan Mossessian. Die Kunstwerke für die Auktion hat Kuratorin Esther Attar Machanek zusammengestellt.