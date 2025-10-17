Glanzvolle Charity Gala in der Französischen Botschaft: Unterstützung für UNICEF-Projekt „Cartoons for Peace“

Anna Wilhelm-Strenn, Esther Machanek, Isabelle Du Plessix, Christoph Jünger, Veronique Jacquet, S.E. Matthieu Peyraud, Claudia Cordie, Valentine Letzelter und Anne-Marguerite Fruchaud©Julia Hatina
Bei einem Gala Dinner in der Französischen Botschaft in Wien sammelte der UNICEF Austria Donors Circle Spenden für das Projekt „Cartoons for Peace“. Die Initiative vermittelt Kindern in Krisenregionen wichtige Lebenskompetenzen und Hoffnung.
Am vergangenen Donnerstag lud die Französische Botschaft in Wien zum zweiten Charity Gala Dinner des UNICEF Austria Donors Circle. Gastgeber S.E. Matthieu Peyraud, Botschafter der Republik Frankreich in Österreich, begrüßte die zahlreichen Gäste in den Räumlichkeiten der Botschaft.
Empathie, Gleichberechtigung und gewaltfreie Konfliktlösung
Véronique Jacquet, Gründerin des Donors Circle und Initiatorin der Veranstaltung, sprach gemeinsam mit den „Cartoons for Peace“-Erfindern Shabnam Rezaei und Aly Jetha von Big Bad Boo über die Wirkung des durch Spenden geförderten UNICEF-Projekts. Ziel der Initiative ist es, Kindern in Konfliktzonen psychosoziale Unterstützung zu bieten und ihnen Fähigkeiten wie Empathie, Gleichberechtigung und gewaltfreie Konfliktlösung zu vermitteln.
Im Mittelpunkt steht die Zeichentrickserie „Judge Jodhi“, die Kindern spielerisch beibringt, Konflikte friedlich zu lösen und Verständnis füreinander zu entwickeln. Diese Inhalte sollen helfen, Traumata zu verarbeiten und neue Perspektiven zu eröffnen.
Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich, bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Engagement und betonte die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen, um Kindern weltweit eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Organisiert wurde die Gala vom Team rund um Isabelle du Plessix, Valentine Letzelter, Anne-Marguerite Fruchaud und Sewan Mossessian. Die Kunstwerke für die Auktion hat Kuratorin Esther Attar Machanek zusammengestellt.
Auftakt zu Charity-Online-Auktion
Das Gala Dinner markierte zugleich den Auftakt zur Charity Online-Auktion auf der Plattform des Dorotheums. Die Auktion läuft bis 23. Oktober 2025 und der gesamte Erlös kommt ebenfalls dem Projekt „Cartoons for Peace“ zugute.
Unter den Auktionsobjekten finden sich Kunstwerke, Luxusartikel, Reisen und exklusive Begegnungen mit UNICEF-Ehrenbeauftragten wie Yury Revich, Ivona Dadic, Julian Rachlin und Valerie Huber.
Mit der Initiative möchte UNICEF ein Zeichen für Zusammenhalt und Hoffnung setzen – und zeigen, dass gemeinsames Engagement konkrete Veränderungen bewirken kann.
Hier geht's zur Online-Auktion: dorotheum.com/unicef