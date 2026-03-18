Tom Walek startet Ö3-Mikromann-Tour in der Wiener Kulisse

Mit seinem ersten Bühnenprogramm feierte Tom Walek Premiere in der Kulisse. Der Ö3-Mikromann bringt Radiomomente und Anekdoten live auf die Bühne.
Premiere in Wien
In der Kulisse hat Tom Walek am 16. März die Premiere seines ersten Bühnenprogramms gefeiert. Unter dem Titel „Es kann jeden treffen!“ bringt der langjährige Ö3-Reporter seine bekannten „Mikromann“-Beiträge erstmals live vor Publikum.
Walek ist seit mehr als 20 Jahren für den „Ö3-Wecker“ im Einsatz und wurde mit seinen spontanen Straßeninterviews und ungewöhnlichen Antworten von Passant:innen einem breiten Publikum bekannt.
Eindrücke der Premiere:
Radiomomente auf der Bühne
Das Programm greift die bekanntesten und skurrilsten Fragen und Antworten aus zwei Jahrzehnten „Ö3-Mikromann“ auf. Ergänzt werden diese durch persönliche Anekdoten aus Waleks beruflichem Alltag, darunter Geschichten aus Reportagen, Begegnungen mit Prominenten und Erlebnisse abseits des Mikrofons.
Thematisiert werden unter anderem seine Südpol-Expedition mit Hermann Maier sowie Einblicke in das Format „Walek wandert“.
Tour durch Österreich geplant
Die Premiere in Wien markiert den Auftakt einer Tour durch mehrere Bundesländer. Weitere Stationen sind unter anderem Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Vorarlberg, Kärnten und die Steiermark.
Mit dem Bühnenprogramm erweitert Hitradio Ö3 das bestehende Format des „Mikromann“ um eine Live-Komponente. Die Tour soll die Inhalte des Radioprogramms einem Publikum außerhalb des Studios zugänglich machen.