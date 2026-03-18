Tom Walek startet Ö3-Mikromann-Tour in der Wiener Kulisse

In der Kulisse hat Tom Walek am 16. März die Premiere seines ersten Bühnenprogramms gefeiert. Unter dem Titel „Es kann jeden treffen!“ bringt der langjährige Ö3-Reporter seine bekannten „Mikromann“-Beiträge erstmals live vor Publikum.

Walek ist seit mehr als 20 Jahren für den „Ö3-Wecker“ im Einsatz und wurde mit seinen spontanen Straßeninterviews und ungewöhnlichen Antworten von Passant:innen einem breiten Publikum bekannt.