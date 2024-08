Thaddäus Ropac: "Künstler müssen Regeln durchbrechen"

Jemanden, der sich mit Kunst ein Vermögen aufbauen will, würde er abweisen: Leidenschaft ist das Kapital des Galeristen Thaddaeus Ropac, 64, der sich seinen Lebensmittelpunkt Salzburg nicht nehmen lässt, obwohl er mindestens einer der großen zehn im Segment der zeitgenössischen Kunst ist und Standorte in Paris, London und Seoul hält. Die Liste der von ihm Vertretenen ist atemberaubend, soeben zeigt er in Salzburg seinen Mentor Joseph Beuys und Anselm Kiefers funkelnden, tosenden Zyklus „Mein Rhein“. In seinem Auftrag reist das Werk des Jubilars Erwin Wurm um die Welt.

Sein Weg wird, überschaubar originell, gern als märchenhaft qualifiziert. Die Klagenfurter Verhältnisse, aus denen er sich an die Spitze aufmachte, waren bescheiden. Sein Vater war Rohlederverarbeitungsspezialist – davon ist ihm eher ein durchdringender Geruch als etwaige taktile Sensationen in der Erinnerung geblieben. Mit Kunst hatte die Familie nichts im Sinn. Aber den Sohn traf der Anblick einer Installation von Beuys im damals noch glanzvoll bespielten Wiener Palais Liechtenstein mitten in seine Gewissheiten: eine Regenrinne, ein angesägter Tisch, ein Stück Seife, Wäsche ... das sollte Kunst sein? Faszination und Wissbegier waren noch größer als die Verärgerung. Der junge Mann hörte Beuys’ Gastvorträge an der „Angewandten“, sprach den Meister an, wollte ursprünglich selbst Künstler werden und eröffnete, als das künstlerische Talent nicht reichte, eine erste, amateurhafte Galerie in Osttirol. Damit war der Kontakt zur österreichischen Elite – Rainer, Oberhuber, Prantl – zumindest herstellbar.

Der Lebensentscheider blieb aber Beuys, der dem jungen Enthusiasten Zutritt zu seinem Kreis – also ins Herz der zeitgenössischen Kunst – gewährte. Als frühen Höhepunkt nennt Ropac die Documenta von Kassel anno 1982: Am beispielhaft nachhaltigen Kunstwerk „7.000 Eichen“ hat er, ein Handlanger der Kunstgeschichte, schon m itgepflanzt. Als er sich gerade in Wien niederlassen wollte, ereilte ihn 1983 die Aura des sommerlichen Salzburgs. Welch ein Weg! Zwei Jahre lang lief die Galerie schlepped. Wenn im November der Festspieltrubel vorbei war, saß man oft besucherfrei auf Ausstellungen der zukünftigen Weltelite.

Dann wetterten die Todesfälle ins Portfolio, Beuys, Warhol und 1988 Basquiat. Und dessen letzte Ausstellung zu Lebzeiten hatte sich, Gott weiß wie, der junge Österreicher gesichert!

Die Kunstwelt hatte ihr Thema, die Appelle wurden lauter: Jetzt ist die Zeit für Wien gekommen, oder noch besser gleich für Berlin! Aber der unglaublich junge Mann blieb und sagte „Wenn schon, dann gleich Paris“ und errichtete im Herzen der Stadt eine Filiale, in der er heute die Kunstwelt in verfeinerbarem Französisch willkommen heißt.