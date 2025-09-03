Tatiane Silva Hofstadler: "Ich plane nicht, es passiert einfach"

Bereits beim Betreten des Altbaus liegt ein unbekannter, angenehm warmer Duft in der Luft. „Frisch gebackene Pão de Queijo“, setzt Tatiane Silva Hofstadler dem olfaktorischen Rätselraten ein Ende, als sie die mit kleinen Teigkugeln gefüllte Schale auf den Couchtisch stellt. Und ergänzt: „Unbedingt zugreifen, solange sie warm sind.“ Um auszukühlen, fehlt es ihnen ohnedies an Zeit – zu gut schmeckt das brasilianische Käsegebäck. Dazu gibt es, wie soll es anders sein, Caipirinha. „Mit echtem Cachaça und ganzen Eiswürfeln – keinesfalls Crushed Ice“, erklärt sie mit mahnendem Lächeln. Angesichtes der brütenden Sommerhitze der Stadt eine mehr als willkommene Abkühlung.

Gleich der erste Schluck erfrischt. Die unter den Temperaturen leidenden Lebensgeister melden sich zurück und setzen der aufflackernden Illusion ein Ende: Obwohl sich die Szene gut und gerne in Hofstadlers Heimat Brasilien zutragen könnte, sind wir immer noch in Wien, wie Deckenstuck und Fischgrätenparkett der Gründerzeitwohnung subtil zu erkennen geben. Inmitten des Altbaucharmes erzählt ein Arrangement persönlicher Preziosen aus aller Welt – etwa eine eisenbeschlagene Kommode aus Indien, ein Tisch aus brasilianischem Holz, traditionellen Figuren aus Japan – die Geschichte eines kosmopolitischen Lebens. Und damit die Geschichte Hofstadlers. Noch persönlicher wird das Narrativ beim Betrachten der farbexpressiven Arbeiten, die an den weißen Wänden hängend, die Grenzen des großen Wohnzimmers aufzeigen. Und obwohl sie räumlich begrenzen, öffnen sie doch das Tor in eine neue Welt. Eine Welt, die förmlich danach verlangt, erkundet zu werden.