Stephan Pauly: „Kultur ist ein Menschenrecht“

Das geschieht mit neuen Formaten. Eines davon ist die Reihe „Nachklang“. Orchestermusiker des Hauptkonzerts können danach im kleineren Rahmen ihre solistischen oder kammermusikalischen Qualitäten vorstellen. Der Besuch aller an Konzerte gekoppelten Formate ist im Kartenpreis inbegriffen. Mit speziellen Formaten erreicht man auch vom Leben Benachteiligte. Für an Demenz Erkrankte wurde eine Konzertreihe eingerichtet. Mit Siegfried Meryns Cape 10 bietet man in einem auf fünf Jahre angelegten Projekt Konzerte für Kinder in Brennpunktschulen an. „Teilnahme an Kultur, am Fortschritt der Wissenschaften ist ein Menschenrecht. Das wissen viele nicht. Wir versuchen, mit künstlerischen Projekten Hürden abzubauen, mit sozialen Projekten und mit finanziellen Maßnahmen“, erklärt Pauly.

Zum ersten Mal seit Jahren werden die Abonnementpreise nicht angehoben. Für -unter 30-Jährige werden Karten zu stark vergünstigten Preisen angeboten. Die Zuwendungen der Stadt Wien (400.000 Euro) und des Bundes (475.000 Euro) sind nur ein kleiner Teil des Gesamtbudgets. „Die Subventionen sind entscheidend und sehr wichtig, aber nur ein kleiner Teil des Gesamtbudgets: Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien ist seit über 200 Jahren eine private Institution. Das heißt, wir sind auch wesentlich getragen von unseren Mitgliedern, von den Mitgliedsbeiträgen, von zahlreichen privaten Unterstützern, Donatoren und Unternehmen.“ Mit Nachdruck betont er: „Als private Institution können wir sehr frei agieren.“

Zentral sei die Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen. „Wir sind kein Elfenbeinturm, wir verstehen uns als Institution von heute“, verweist Pauly auf seine Künstlergesprächsreihe „Auf ein Glas mit …“, in deren Verlauf Künstler ihren Blick auf die Weltlage vermitteln. Alle Gespräche sind als Podcasts über Apple und Spotify abzurufen.

76 Abonnements werden in der kommenden Spielzeit angeboten. Auf dem Programm ist die Weltelite zu finden: Dirigenten wie Riccardo Muti, Christian Thielemann, die Grandes Dames des Klaviers Martha Argerich und Mitsuko Uchida, der Anfang des Jahres die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde, wie die Aufregendsten der jungen Generation. Igor Levit wird mit einem Soloabend an den 50. Todestag von Dmitri Schostakowitsch erinnern. Levits Schüler Lukas Sternath, dem Gewinner des renommierten ARD-Musikwettbewerbs, ist eine -Porträtreihe gewidmet. Khatia Buniatishvili kommt mit einem Solo-Abend.

Das ständige Lamento über die Dirigentenkrise oder das übereifrige Erfüllen von Quoten weist Pauly zurück. „Wir machen keinen -Unterschied. Genauso selbstverständlich wie Männer sind bei uns auch Frauen am Pult.“ Das Entscheidende sei Qualität, und die sei in der jungen Generation zu finden: Lahav Shani, Lorenzo Viotti, Joana Mallwitz, Elim Chan, um nur einige Beispiele zu nennen. Das ist praktizierte Gleichstellung.