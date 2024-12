Zeilinger: „Es gibt eine Quelle, die nicht logisch funktioniert“

Um die Kunst, so holt sie zu einem ihrer so provokanten wie analytischen Mono­loge aus, sei es denkbar schlecht bestellt. Der langsame Verfall habe schon in den Schulen begonnen, mit der Abschaffung der humanistischen Gymnasien, schließt sie sich mit Zeilinger kurz.

Grundsätzlich, wendet sie sich ins größere Ganze, sei der Vorgang des Denkens in Verarmung begriffen, durch schlechte Politik und sehr stark durch Corona. Gegen die damals verordneten Maßnahmen auch nur Bedenken anzu­deuten habe so drastische Konsequen­zen nach sich gezogen wie zuletzt ihre Erstunterzeichnung des Manifests von Alice Schwarzer und Sahra Wagen­knecht zur Erzwingung von Friedens­verhandlungen in der Ukraine. „Das hat mir wahnsinnige berufliche Schwierig­keiten bereitet. Weil es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gibt. Man wird sofort in eine ideologische Ecke ge­drängt, wenn man nur mal gedanklich äußert, was wäre denn, wenn man nicht ständig einen Krieg mitfinanziert und auch über die andere Seite nachdenkt, die näher und näher rückende Nato.“

Speziell die Grünen hätten alle ihre Prinzipien gekippt, die bald scheidende deutsche Außenministerin Baerbock bereise als Kriegstreiberin die Welt, die Kohlekraftwerke nähmen emissionsfroh den Betrieb wieder auf. Das Land sei vom Chaos erfasst. „Versuchen Sie, in Berlin mit der S-Bahn zu fahren. Die Gleise werden repariert, es wird auf Bus umgestellt, aber es kommt kein Bus, weil es keine Busfahrer gibt. In Supermärkten steht man Stunden an der Kasse, weil es kein Personal gibt, denn es ist besser, zu Hause bleiben und 800 Euro Bürgergeld zu beziehen und dabei weder Miete noch Strom zu bezahlen. Wieso sollen denn diese Menschen arbeiten, wenn sie arbeitend weniger verdienen?“