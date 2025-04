Khatia Buniatishvili: „Dann werde ich zum Klang“

Meinten Sie das, als Sie im französischen Radiosender France musique sagten, Musik kann die Welt nicht verändern, aber sie kann uns retten? Wie kann uns zum Beispiel eine Mozart-Sonate retten?

Aber im Klassikbetrieb passiert jetzt schon wieder das Gegenteil. Beim Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat man russische Künstler zur Rechenschaft gezogen. Jetzt beginnt man, sich von den USA abzuspalten. Der Geiger Christian Tetzlaff ist einer der ersten, der wegen Trump nicht mehr in den USA auftreten will. Der Pianist Leif Ove Andsnes tritt auf, rechtfertigt das aber mit einer Erklärung auf Facebook. Soll man es wirklich zulassen, dass die Politik die Kunstwelt spaltet?

Das kommt auf die Situation an. Ich habe seit 2008, seit dem Krieg, nicht mehr in Russland gespielt. In Georgien kamen damals so viele Menschen auf tragische Weise um, ganze Gebiete wurden von den Russen okkupiert. Als Georgierin wollte ich dagegen protestieren, indem ich nicht mehr in Russland spiele. Damals war ich noch nicht so bekannt. Aber nicht in Russland aufzutreten, war für mich wie ein Ruf in die Welt, damit man auf mein Land blickt. Damals hat sich fast niemand darum gekümmert, was bei uns passiert ist. Georgien ist ein kleines Land, und viele kennen unsere Probleme nicht, manche wissen vielleicht nicht einmal, wo Georgien liegt. Ich wollte der Welt unsere Lage vermitteln. Aber die Situation in den USA heute kann man damit nicht vergleichen. Dort gibt es noch unabhängige Institutionen. Wenn man in Amerika etwas nicht will, kann man dagegen protestieren. In Russland kann man das nicht. Wenn man sagt, was einem nicht gefällt, kommt man ins Gefängnis oder verliert sogar sein Leben. In Amerika kann man seine Meinung ausdrücken, auch wenn ein gewisser Mensch das verhindern will. Denn in Amerika hat sich seit Jahrhunderten entwickelt, was man Freiheit und Demokratie nennt. Ich hoffe, dass es dabei bleiben wird. Ich denke, so leicht wird man das nicht verlieren.