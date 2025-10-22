„Steirischer Small-Talk“ feiert Premiere: Landesrat Willibald Ehrenhöfer zu Gast in Wien

Im neuen Format „Steirischer Small-Talk“ von Thomas Prantner sprach Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer in Wien über das steirische Budget 2026, wirtschaftliche Herausforderungen und seine ersten Monate in der Politik.
Mit dem „Steirischen Small-Talk“ hat Medienmanager Thomas Prantner ein neues Eventformat in Wien gestartet. Ziel ist es, steirische Politiker:innen, Unternehmer:innen und Wirtschaftsmanager:innen vorzustellen und erfolgreiche Betriebe aus der Steiermark zu präsentieren.
Zum Auftakt am vergangenen Donnerstag war Landesrat Willibald Ehrenhöfer im „Audi House of Progress“ in der Kärntner Straße in der Wiener City zu Gast. Der gebürtige Feldbacher, seit März 2025 für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Wissenschaft und Forschung in der steirischen Landesregierung zuständig, sprach im „Audi House of Progress“ in Wien mit Johanna Setzer (Puls 4) und Thomas Prantner über aktuelle politische und wirtschaftliche Themen.
Steirische Landespolitik in Wien
Der Termin fiel mit einem zentralen politischen Ereignis zusammen: Am selben Tag hatte die Landesregierung in Graz das Budget 2026 beschlossen. Im Gespräch erläuterte Ehrenhöfer das Sparprogramm, die finanzielle Lage des Landes und Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Steiermark.
Weitere Themen waren die wirtschaftspolitischen Herausforderungen für heimische Betriebe, Reformbedarf in der Verwaltung, die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung sowie Zukunftsfragen in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Innovation. Auch über seinen Wechsel aus der Privatwirtschaft in die Landespolitik und seine ersten Monate als Landesrat sprach Ehrenhöfer.
Gäste aus Wirtschaft Medien und Politik
Im Anschluss an das Interview bot der Abend Gelegenheit zum persönlichen Austausch bei steirischen Spezialitäten und Weinen. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Vertreter:innen aus Wirtschaft, Medien und Politik, darunter Nadja Bernhard, Martin Graf, Hans Roth, Peter Westenthaler, Wolfgang Malik, Yvonne Jammernegg-Schneeberger, Gerald Grünberger und Wolfgang Rabl.
Mit dem „Steirischen Small-Talk“ will Prantner künftig regelmäßig Persönlichkeiten aus der Steiermark vor den Vorhang holen und den wirtschaftlichen Austausch zwischen Graz und Wien fördern.