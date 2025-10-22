„Steirischer Small-Talk“ feiert Premiere: Landesrat Willibald Ehrenhöfer zu Gast in Wien

Mit dem „Steirischen Small-Talk“ hat Medienmanager Thomas Prantner ein neues Eventformat in Wien gestartet. Ziel ist es, steirische Politiker:innen, Unternehmer:innen und Wirtschaftsmanager:innen vorzustellen und erfolgreiche Betriebe aus der Steiermark zu präsentieren.

Zum Auftakt am vergangenen Donnerstag war Landesrat Willibald Ehrenhöfer im „Audi House of Progress“ in der Kärntner Straße in der Wiener City zu Gast. Der gebürtige Feldbacher, seit März 2025 für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Wissenschaft und Forschung in der steirischen Landesregierung zuständig, sprach im „Audi House of Progress“ in Wien mit Johanna Setzer (Puls 4) und Thomas Prantner über aktuelle politische und wirtschaftliche Themen.