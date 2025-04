Burgtheater: Stefanie Reinsperger adelt diese „Elisabeth!“

Es ist sehr verdienstvoll, dass der Text an Karoline von Perin, eine der Pionierinnen der Frauenrechtsbewegung, erinnert. Aber das wirkt so willkürlich wie vieles in dem Text. Perin etwa war bereits 1848 zu Zeiten der Revolution aktiv, als Elisabeth erst elf war. Was aber der Fall Pelicot, jener Französin, die jahrelang von ihrem Mann betäubt worden ist, damit sie andere Männer missbrauchen können, mit der 15-jährigen Elisabeth zu tun hat, die sich in den Kaiser von Österreich verliebt, erschließt der Text nicht. Fallwickl holt in ihrem Sammelsurium bis zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung aus. Wenn es im Text heißt, "Elisabeth, überlagert von tausend Schichten", klingt das wie ein Kommentar zum Stück.

Dass man Fallwickls Exkursen folgt, liegt an Stefanie Reinsperger. Sie verwandelt sich eindrücklich in die historische Figur, wenn sie wie Elisabeth von den Winterhalter-Porträts auf ihr Publikum blickt. Wirksam spielt sie mit ihrer Stimme, changiert zwischen derb und nobel. Sie ist diese kokette junge Fünfzehnjährige, die sich in den österreichischen Kaiser verliebt und sie berührt als einsame Frau, die Zuflucht in ihren Gedichten sucht. Ihr einziger Partner ist ein weiches, lebensgroßes Stoffpferd. Eine Art alter Ego, das wie sie ausgebeutet wird. Dieses ermöglicht starke Bilder am Ende. Etwa, wenn Reinsperger dem Stofftier Gurte umschnallt, wie sie man sie von Tiertransporten kennt. Mit hängendem Haupt und Hufen wird das schlappe Tier hochgezogen wie Schlachtvieh auf einen Schiffscontainer, ein eindrückliches Sinnbild dafür, wie ein edles Wesen gebrochen wird.

Die letzten Sätze klingen wie ein Schlussplädoyer, eine Aufforderung an Frauen, sich Raum zu verschaffen. Reinsperger versetzte das Publikum damit in Euphorie.