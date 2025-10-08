Spitzentöne: Der leise Abschied der letzten Kulturkönner

Er selbst äußert sich, klugen Gepflogenheiten folgend, zur eigenen Person nicht. Er habe seiner Presseaussendung nichts hinzuzufügen, antwortet Christian Kircher, 61, auf Anfrage. Die Aussendung wurde aus obgenannten Gründen von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Aber ihr Inhalt hat es in sich: Der Geschäftsführer der Bundestheater-Holding strebt nach zehn Jahren keine Verlängerung seines Vertrags an, offiziell, da es „Zeit für einen Generationenwechsel“ sei. Er geht Ende März, Bewerbungen sind bis 27. Oktober einzureichen. „Nachdrücklich“ lädt nun das Ministerium Frauen zur Bewerbung ein. Eine Woche und einen Tag davor hat die Wiener Kulturstadträtin Kaup-Hasler den Rückzug Rudolf Scholtens vom Aufsichtsratsvorsitz der Festwochen bekanntgegeben. Ihm folgt eine Unternehmensberaterin.

Beiden Nachfolgern wünsche ich von Herzen Erfolg im Sinne der Kunst, nicht der politischen Auftraggeber. Zu beneiden sind beide nicht, zumal der Gebrauch eines Kompasses geraten wäre, um sich in den Schuhen der Vorgänger zurechtzufinden. Lassen Sie mich mit Scholten beginnen, dem letzten großen Kulturpolitiker des Landes. Als er 1990 Kunstminister unter Vranitzky wurde, sahen in dem verfeinerten jüdischen Intellektuellen manche den nächsten Kreisky. Er hatte damals drei Jahre als Bundestheater-Chef hinter sich und neun Jahre als glücklicher Inschachhalter des unsterblichen Burgtheaterdirektors Claus Peymann vor sich (Peymann und Scholten mit Autoverkäuferschläue loszuwerden, war dann Vranitzkys Nachfolger Viktor Klima vorbehalten).