Robert F. Hammerstiel: „In der Fotografie trifft Wahrheit auf Lüge“

Davon abgesehen ist von der kindlichen Unschärfe als beiläufig entwickeltes Stilmittel nichts mehr vorhanden. „Hoffentlich“, lacht er. Auch vom Schwarz-Weiß der frühen Anfänge ist heute nichts mehr zu sehen. Die Farbfotografie sieht Hammerstiel als Voraussetzung für sein künstlerisches Konzept, das auch die einstige Spontaneität verabschiedet. Ein weiterer Grund, warum die Kamera nur selten dabei ist: „Konzeptkunst ist Kopfsache“, führt er aus. „Erst wenn der Gedanke, die Idee, gereift und ein Motiv ausgewählt sind, kommt die Kamera zum Einsatz.“ Die inszenierte Konzentration in seinem Schaffen verhindert, von Alltäglichkeiten abgelenkt zu werden. „Ich will mich nicht von Zufällen leiten lassen – ich will das Stück von Anfang bis Ende durchkomponieren.“ Die Fotografie, der Moment des Abdrückens, wird dabei fast schon zur Nebensache. „Die Recherche zu meinen Themen, das Organisieren und Koordinieren der Umsetzung und das Ausarbeiten der Fotografien ist das, was die Arbeit für mich so spannend macht. Der kreative Akt passiert vor dem Fotografieren. Das Fotografieren selbst ist das, was ich im Arbeitsprozess am wenigsten gerne mache.“

So kommt es, dass Hammerstiel – dem Konzept verpflichtet – ausschließlich Dinge inszeniert und fotografiert, die ihn persönlich berühren oder in irgendeiner Verbindung mit seiner Person stehen. Eine Herangehensweise, deren Wurzeln in Hammerstiels Zeit an der Angewandten in Wien zurückreichen. Von 1979 bis 1983 besuchte der Künstler dort die Meisterklasse für Grafik von Oswald Oberhuber. Die Professorin Eva Choung-Fux war es, die ihn diese fotografische Auffassung gelehrt, damit seine künstlerische Handschrift nachhaltig geprägt und überhaupt erst den Wunsch des Künstlerdaseins geweckt hat. „Sie war damals die Einzige, die es hierzulande ermöglicht hat, Fotografie als freie Kunstform zu studieren – eine völlige Utopie im klassischen Kunstbetrieb.“ Dabei ging es weniger um das Technische – geschult wurde vielmehr der Umgang im Sehen. „Seither ist es mein Anspruch, eben diese Dinge, die mich berühren oder in Verbindung zu mir stehen, durch meinen Blickwinkel, meinen Filter, zu zeigen.“